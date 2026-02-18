Mit DUALIS ERP-Daten ohne Medienbrüche in die Produktionsplanung überführen

ERP-Anbindung von GANTTPLAN an Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dresden, 18. Februar 2026 – In vielen KMU liegen Auftragsdaten zwar strukturiert im ERP-System vor, lassen sich jedoch nur mit erheblichem manuellen Aufwand in eine realistische Produktionsplanung überführen. Fehlende Durchgängigkeit zwischen ERP, Arbeitsvorbereitung und Fertigung zwingt Planer zu zeitintensiven Abstimmungen – oft auf Kosten der Liefertermintreue. DUALIS adressiert dieses Praxisproblem mit einer neuen, zertifizierten Integrationslösung für Microsoft Dynamics 365 Business Central. Die vom Partner Leannova entwickelte Schnittstelle ist über den Microsoft Marketplace verfügbar und erweitert das bestehende ERP-Integrationsportfolio von GANTTPLAN um eine weitere, standardisierte Anbindungsoption.

GANTTPLAN ist ein Advanced Planning & Scheduling (APS)-System zur digitalen Feinplanung und Optimierung von Produktionsprozessen. Es dient als Add-on für ERP- oder MES-Lösungen, um Ressourcen, Kapazitäten und Materialien in Echtzeit zu planen, Liefertermine zu verbessern und Rüstzeiten zu minimieren.

Produzierende Unternehmen können ab sofort ERP-Auftragsdaten aus Micro-soft Dynamics 365 Business Central ohne separate Schnittstellen- oder Individualentwicklung in der Feinplanung nutzen. Auftragsänderungen oder Terminverschiebungen im ERP werden somit umgehend in GANTTPLAN berücksichtigt und stehen dort für eine ressourcenbasierte Produktionsplanung zur Verfügung.

„Für Fertigungsunternehmen ist es entscheidend, dass ERP und Produktionsplanung ohne Systembrüche zusammenspielen“, sagt Dr. Kirsten Hoffmann, Produktmanagerin der DUALIS GmbH IT Solution. „Nur wenn Auftragsdaten ohne manuelle Zwischenschritte in die Feinplanung übergehen, lassen sich realistische Produktions- und Liefertermine ermitteln. Die von unserem Partner Leannova entwickelte und zertifizierte Schnittstelle erweitert unser Anbindungsportfolio um ein im Mittelstand weit verbreitetes ERP-System.“

Durchgängige Feinplanung auf Basis von ERP-Auftragsdaten

In der Praxis sind ERP-Systeme wie Microsoft Dynamics 365 Business Central darauf ausgelegt, kaufmännische Prozesse zuverlässig abzubilden. Für eine detaillierte, ressourcenbasierte Produktionsplanung reichen diese Funktionen jedoch häufig nicht aus. Produktionsverantwortliche müssen Auftragsdaten manuell aufbereiten, priorisieren oder in separate Planungssysteme übertragen.

Die Integrationslösung verbindet Business Central mit GANTTPLAN und stellt ERP-Auftragsdaten strukturiert in der Feinplanung bereit. Dort können sie unter Berücksichtigung von Kapazitäten, Ressourcen und Abhängigkeiten weiterverarbeitet werden. Medienbrüche zwischen kaufmännischer Planung und Fertigung lassen sich so deutlich reduzieren.

Zudem profitieren Anwender von einer updatefähigen im Microsoft-Ökosystem verankerten Lösung, die sich ohne zusätzliche Komplexität in bestehende IT-Landschaften einfügt und den Einstieg in eine durchgängige Feinplanung erleichtert.

Fokus auf Planungssicherheit im Mittelstand

Mit der neuen Anbindung adressiert DUALIS ein zentrales Praxisproblem vieler mittelständischer Fertigungsunternehmen: den Übergang von der Auftragserfassung im ERP zu einer realistischen, belastbaren Produktionsplanung. Ziel ist es, Planungsprozesse zu vereinfachen, Abstimmungsaufwände zu reduzieren und Liefertermine auf eine verlässliche Grundlage zu stellen – ohne aufwändige IT-Projekte oder Hürden zwischen Systemen.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen Unternehmen der der Großindustrie und des industriellen Mittelstands im Einsatz. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nach-haltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie, bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie bei der Montage von Medizin- und Elektroprodukten und in der Batteriefertigung. Der Dürr-Konzern erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR und hat derzeit rund 18.000 Beschäftigte sowie 130 Standorte in 32 Ländern.

Bildquelle: DUALIS / Gorodenkoff_shutterstock_782843011