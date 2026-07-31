Mit einer Investition in neue Technik soll der positiven Unternehmensentwicklung Rechnung getragen werden

Was 1983 als eine handwerklich geführte Kunstschmiede begann, hat sich in den letzten Jahren zu einem leistungsfähigen Zulieferer verschiedenster Branchen etabliert.Händische Arbeitsgänge werden immer weniger da die vollautomatischen Maschinen immer mehr Prozesse abnehmen. www.dbs-metall.de Durch die Investition in computergesteuerte 3D-Biegeautomaten wurden völlig neue Marktsegmente erschlossen. Zugehörig dazu sind namhafte Hersteller der Konsumindustrie wie z.B. einige Automobilzulieferer. Drahtbiegeteileersetzen inzwischen teilweise aufwändige Schweißkonstruktionen und sind oftmals auch attraktiver zu gestalten. www.drahtbiegeteile-dbs.de Durch die Übernahme im Jahr 2013 von dem Gesellschafter Armin Zecevic (37) wurde die Automatisierung weiter vorangetrieben. Sämtliche Anlagen verfügen über Autopiloten. Per neumodernisierter Technik wie Tablet oder PC sind Maschinendaten jederzeit abrufbar. „Wir stellen unsere Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen nachhaltig sicher. Es würde sich für unsere Auftraggeber garnicht lohnen in anderen Ländern mit niederem Lohn einzukaufen, da die hohe Automatisierung im Hause der Firma DBS Drahtbiegeteile zu niedrigen Lohnstückkosten führt.“ Wenn man den Jungunternehmer nach seinen nächsten Zielen fragt, bekommt man als Antwort, dass komplexe Baugruppen inklusive Fügen und Oberflächenbearbeitung das Angebot abrunden sollen. Er könne sich voll und ganz auf seine Mitarbeiter verlassen, die seit Jahren das Unternehmen in allen Hinsichten unterstützen und dem Unternehmen die Treue halten.Auch dieses Jahr wurden vor den Osterfeiertagen wieder verstärkt für die Hobby- und Bastelbranche Sonderschichten gefahren. Wie jedes Jahr müssen wieder neue Drahtformen realisiert werden und mit neuen Teilen entstehen auch neue Herausforderungen für das Unternehmen und die jeweiligen Mitarbeiter. Durch den eigenen Werkzeugbau ist die Firma DBS Drahtbiegeteilein der Lage schnell ein Sonderwerkzeug herzustellen. www.drahtbiegeteile-dbs.de omit hat die Implementierung neuer Verfahren, wie hier das Schweißverfahren, nicht nur mit der Planung, Schulungsmaßnahmen und Kosten zu tun, sondern viel mehr auch Fingerspitzengefühl für die Neuorientierung die auch akzeptiert und vom Fachpersonal auf bestem Wege umgesetzt werden muss.Aufgrund der Betriebsgröße, die hier mit größter Kraft, so klein wie möglich, gehalten wird, sind neue Betriebsprozesse gut einzuführen. Es ist also gelungen komplett neue Schweißtechniken einzuführen, ohne dass der normale roduktionsablauf gestört wurde.Die neuen Schweißverfahren ermöglichen eine ganz neue Dimension der Drahtbiegeteile.Nicht nur in neuer hochwertigerer Form und Ausführung, vielmehr in der Genauigkeit und Rentabilität auf den Höhepunkt gebracht. Die Mitarbeiter haben mit Kompetenz und persönlichem Engagement dahinter gestanden und können stolz jetzt schon neue Musterwerke nach neuen Schweißrichtlinien präsentieren die sich auch tatsächlich sehen lassen können.Es ist ein großer Schritt für die Innlandswirtschaft. Die Heimischen Betriebe mussten Jahrelang zurückstecken wegen der billigen Importware. Dadurch dass Qualität und Service immer mehr an Bedeutung gewinnen steigen auch die Umsätze bei heimischen Drahtbiegeteile-Herstellern rasant. Der Trend geht weiterhin aufwärts.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095746522910



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