Mit KI und Cloud-Technologien zu leichtgewichtigen Produkten

Moers – 10. Juni 2026: Unternehmen suchen stets nach immer effizienteren Lösungen und neuen Verfahren, mit denen sie das Design ihrer Produkte weiter optimieren können. Dabei spielen Gewichtseinsparung und innovative Formen eine wichtige Rolle.

Komplexität bremst Entwicklungsprozesse aus

Die effiziente Umsetzung komplexer Produkte ist für Unternehmen heute eine zentrale Herausforderung. Besonders in Branchen, wo Gewichtseinsparungen und innovative Formen entscheidend sind, stoßen herkömmliche Entwicklungsprozesse schnell an ihre Grenzen. Die Ursache liegt oft in der Trennung von Design und Optimierung. Während die eine Abteilung das Grunddesign entwirft, testet eine andere die Belastbarkeit und Materialeffizienz – ein zeitraubender und kostspieliger Prozess.

Kosten- und Zeitdruck in einer zunehmend digitalen Welt

Heute müssen Unternehmen nicht nur schneller produzieren, sondern auch mit weniger Material und geringeren Kosten auskommen. Gerade bei komplexen Bauteilen kann es oft Monate dauern, bis Design und Fertigung optimal abgestimmt sind. Besonders die ersten Tests werden hier oft noch mit physikalischen Prototypen durchgeführt, obwohl dafür heute auch andere Möglichkeiten existieren. Dies führt zu Verzögerungen bei der Markteinführung und erhöht die Produktionskosten.

Neue Technologien schaffen neue Möglichkeiten

Doch es gibt Lösungen, die diese Hindernisse überwinden. Neue digitale Werkzeuge kombinieren Generatives Design und Topologieoptimierung und setzen damit genau dort an, wo die traditionellen Prozesse an Effizienz verlieren. Mit ihrer Hilfe können Ingenieure Designs und Optimierungen in einem einzigen, durchgängigen Prozess durchführen. Durch den Einsatz von KI und Cloud-Technologien werden so nicht nur Entwicklungszeiten verkürzt, sondern auch innovative Lösungen für anspruchsvolle Designprobleme ermöglicht.

Eine Lösung für die Herausforderungen der Zukunft

Mit der Kombination aus generativem Design und Topologieoptimierung bietet Creo Parametric eine leistungsstarke, integrierte Lösung, die speziell auf diese Anforderungen zugeschnitten ist. Die Creo Generative Design Extension (GDX) und die Generative Topology Optimization Extension (GTO) ermöglichen es, komplexe Designs direkt in der Cloud zu erstellen, zu testen und zu optimieren, um Entwicklungsprozesse zu erleichtern. Um Unternehmen einen noch einfacheren Einstieg in diesen Bereich zu ermöglichen, bietet das PTC-Solutions-Team ein breites Angebot aus Beratungs-, Schulungs- und Implementierungsleistungen an.

Fazit: Die Creo-Erweiterungen für Generatives Design und Topologieoptimierung ermöglichen eine schnellere Entwicklung komplexer Bauteile bei reduziertem Materialverbrauch.

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Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen für Digitalisierung und Engineering. Seit über 40 Jahren unterstützt das Unternehmen Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der Energie- und Wasserwirtschaft bei der Planung und Umsetzung komplexer Projekte.

Das Portfolio umfasst Lösungen für Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Mit den Produkten M4 PLANT, M4 DRAFTING, M4 ISO und M4 P&ID steht Anwendern eine integrierte Konstruktionsumgebung zur Verfügung, die alle Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung abdeckt.

Ergänzend zu den Softwarelösungen bietet CAD Schroer Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support an. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen individuelle Lösungen zur Optimierung von Engineering-Prozessen. Dabei kommen neben kundenspezifischer Softwareentwicklung auch industrieerprobte Metaversum- oder KI-Lösungen zum Einsatz.

Mit Standorten und Tochtergesellschaften in Europa und den USA ist CAD Schroer international vertreten und zudem autorisierter Partner von PTC in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb.

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