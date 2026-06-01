Mit Licht und Wärme den Außenbereich länger genießen

Gutjahr: Die Terrasse wird zum Wohlfühlort

Bickenbach/Bergstraße, 1. Juni 2026. Die Terrasse ist heute viel mehr als nur ein Platz im Freien. Sie wird zum zweiten Wohnzimmer – mit stimmungsvoller Beleuchtung für lange Sommerabende und angenehmer Wärme an kühleren Tagen. Damit dieser Komfort dauerhaft funktioniert, braucht es jedoch Lösungen, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurden.

Auf Terrassen wirken Feuchtigkeit, Frost und starke Temperaturschwankungen auf Materialien und Technik ein. „Licht- und Heizsysteme sollten deshalb von Anfang an in die Terrassenplanung einbezogen werden“, erklärt Thomas Römer, Produktmanager bei Gutjahr Systemtechnik. Der Spezialanbieter entwickelt seit über 35 Jahren sichere Lösungen für Außenbereiche. „So funktioniert die Technik auf Terrassen zuverlässig, und sie überzeugen gleichzeitig optisch.“

Stimmungsvoll beleuchtet – auch bei Wind und Wetter

Mit dem Lichtsystem TerraMaxx ACCENT bringt Gutjahr stimmungsvolle Beleuchtung auf die Terrasse. Die schlanken LED-Profile setzen Wege, Stufen oder Sitzbereiche elegant in Szene und schaffen eine wohnliche Atmosphäre – ob auf der privaten Terrasse, am Pool oder in Outdoor-Lounges. Gesteuert wird das Licht bequem per App, auf Wunsch auch mit Farbwechsel.

Besonders wichtig: Das System wurde speziell für den Außenbereich entwickelt. Die LED-Stripes liegen geschützt im Profil und sind so weniger anfällig für Feuchtigkeit. Zusätzlich sorgen integrierte Drainkanäle dafür, dass Wasser gezielt abgeleitet wird. Das erhöht die Lebensdauer und sorgt dafür, dass die Beleuchtung auch nach Jahren noch zuverlässig funktioniert.

Angenehm warme Füße statt Heizstrahler

Auch beim Thema Wärme gibt es neue Möglichkeiten für mehr Komfort im Freien. Statt großer Heizstrahler setzt Gutjahr mit TerraMaxx COMFORT auf Wärme direkt unter dem Belag. „Dünne Heizfolien werden unsichtbar unter Keramik- oder Natursteinplatten angebracht. Dort sorgen sie für angenehm warme Oberflächen – etwa im Sitzbereich oder entlang von Laufwegen“, erklärt Thomas Römer.

Der Vorteil: Die Wärme kommt genau dort an, wo sie gebraucht wird. Gleichzeitig arbeitet das System energiesparend und hält die Oberflächentemperatur konstant auf einem angenehmen Niveau. Gerade in der Übergangszeit lässt sich die Terrasse dadurch deutlich länger nutzen.

Mehr Komfort, dauerhaft integriert

Ob Licht oder Wärme – entscheidend ist, dass alle Komponenten optimal zusammenspielen. Deshalb setzt Gutjahr auf durchdachte Systemlösungen, die sich harmonisch in den Terrassenaufbau integrieren lassen. So entstehen Außenbereiche, die nicht nur schön aussehen, sondern auch langfristig Freude machen.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

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