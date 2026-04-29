Mit PayPal bezahlen Sie bequem Ihre Weiterbildung

so flexibel wie Ihr Leben

Ihre Weiterbildung – so flexibel wie Ihr Leben

Bei allen Lehrgängen der HELP Akademie – ob Berufsbetreuung, Seniorenassistenz oder Coaching – möchten wir Ihnen den Start so einfach und angenehm wie möglich machen. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kursgebühren bequem und sicher über PayPal zu begleichen.

Der Ablauf ist bewusst klar und transparent gestaltet:

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie zunächst Ihre Annahmeerklärung – der erste Schritt auf Ihrem neuen Weg. Anschließend senden wir Ihnen eine offizielle Rechnung zu, die Sie selbstverständlich auch für Ihre steuerlichen Unterlagen nutzen können.

Uns ist wichtig, dass finanzielle Fragen Sie nicht davon abhalten, in Ihre Zukunft zu investieren. Wenn Sie den Betrag nicht auf einmal zahlen möchten, eröffnet Ihnen PayPal die Möglichkeit, ganz entspannt in Raten zu zahlen.

Dafür erstellen wir Ihnen einen persönlichen PayPal-Zahlungslink, den Sie direkt per E-Mail erhalten. Über diesen können Sie bequem die Option „spätere Zahlung“ auswählen und Ihre Weiterbildung flexibel finanzieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

-Schnelle, stressfreie Zahlungsabwicklung

-Höchste Sicherheitsstandards für ein gutes Gefühl

-Flexible Ratenzahlung – angepasst an Ihre Lebenssituation

Bitte beachten Sie, dass Ihr Platz im Lehrgang erst nach verbindlicher Buchungsbestätigung und gemäß den vereinbarten Zahlungsmodalitäten gesichert ist. PayPal führt im Rahmen der Ratenzahlung eine Bonitätsprüfung durch.

Investieren Sie in sich – wir kümmern uns darum, dass der Weg dorthin so einfach wie möglich ist.

Gerne beraten wir Sie persönlich T: 089-215459-20 oder info@help-akademie.de

Die HELP-Akademie München ist staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

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