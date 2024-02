Mit Tago-Festgeld in Aktientrends investieren

Innovation im Bereich Festgeld: Mit Tago-Festgeld können Anleger sicher in Aktientrends investieren

Tago-Festgeld bietet die Möglichkeit, bis zu 3,95 % Zinsen für eine Laufzeit von 12 Monaten zu erhalten / Die Sicherheit eines Festgelds kombiniert mit Renditechancen wie am Aktienmarkt

(Frankfurt, 26.08.2022) Bei Tago-Festgeld, der internationalen Geldanlage-Plattform, haben private Anleger nun die Gelegenheit, in eine neue Form der Geldanlage zu investieren. Insbesondere durch die Kooperation mit der neuen Huntington National Bank aus Amerika bietet Tago-Festgeld Sparern die Chance auf eine Rendite von bis zu 3,95 Prozent bei einer Laufzeit von lediglich 12 Monaten.

Tago-Festgeld ist ein sicherer Weg zur Teilhabe an positiven Entwicklungen am Finanzmarkt. Die Anlagesumme wird über einen Zeitraum von 12 Monaten als Festgeldeinlage angelegt und ist bis zu einem Betrag von 100.000 Euro durch die Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft (FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation) des Landes Amerika abgesichert. Dabei kann gleichzeitig eine deutlich höhere Rendite erzielt werden als bei vergleichbaren Anlageprodukten mit geringem Risiko.

„Mithilfe von Tago-Festgeld ermöglichen wir es privaten Anlegern, in Aktientrends einzusteigen, denen sie vertrauen können – ohne dabei Verlustängste haben zu müssen. So erhalten Investoren die Möglichkeit vom Aufschwung des Finanzmarkts profitieren und das unter transparenten Bedingungen.“ ergänzt Christoph Steinberger Geschäftsführer bei Tago-Festgeld“.

Die Höhe der Rendite wird durch den Erfolg bestimmter ausgewählter Unternehmensaktien (Basiswerte), zum Beispiel BASF BMW SAP und Tesla bestimmt. Wenn sich diese innerhalb eines Jahres entweder konstant halten oder steigen, können Investoren einen Maximalzins auf ihre Einlagen bekommen, einen Höchstzins von bis zu 3,95 Prozent auf ihre Anlagesumme. Wenn jedoch dieses Ziel nicht erreicht wird, dann bleiben trotzdem deren Einzahlungsbeiträge nicht verschollen, sondern werden vollständig zurückgegeben – je nach Angebot sogar mit einer gewissen Rendite , etwa auf dem Niveau des Durchschnittszinssatzes deutschen Tagesgelds. Dadurch tragen Privatinvestoren niemals ein Kapitalverlustrisiko, wie es beispielsweise beim direkten Investment am Börsenmarkt besteht.

Durch die Erweiterung unseres Sortiments reagieren wir auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden. Gleichzeitig rücken wir unserem Ziel, Europas führende Investmentplattform zu werden, einen Schritt näher.

Über die Huntington National Bank

Huntington Bancshares Incorporated ist eine regionale Bankholdinggesellschaft mit einem Vermögen von 189 Milliarden US-Dollar und Hauptsitz in Columbus, Ohio. Die 1866 gegründete Huntington National Bank und ihre Tochtergesellschaften bieten Verbrauchern, kleinen und mittleren Unternehmen, Konzernen, Kommunen und anderen Organisationen ein umfassendes Angebot an Bank-, Zahlungs-, Vermögensverwaltungs- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen. Huntington betreibt mehr als 1.000 Filialen in 11 Bundesstaaten, wobei bestimmte Unternehmen in erweiterten Regionen tätig sind.

Wir fühlen uns den Prinzipien des modernen Merchant Banking verpflichtet und bedienen die Bedürfnisse der Kunden von heute mit den traditionellen Werten und der Stärke unseres Erbes. Was auch immer Ihre Zukunftspläne sind, Sie können sich auf unsere Stärke und Sicherheit verlassen, wenn es um die gute Vermittlung Ihres Geldes geht. Unsere vermittelten Finanzprodukte sind europaweit immer wettbewerbsfähig und bieten Zinsoptionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Unser Netzwerk aus Business Development Managern bietet branchenübergreifend ein Höchstmaß an Fachservice und -kompetenz für unsere Kunden. Wir verfügen über umfangreiche Initiativen und Richtlinien, um unserem Anspruch gerecht zu werden, der am besten zugängliche Finanzproduktvermittler zu sein.

