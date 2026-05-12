Mobile Locker expandiert mit Übernahme von SafeBOXen

Dieser Schritt stärkt die Präsenz in der DACH-Region erheblich und beschleunigt die Digitalisierung der Branche.

(Wommelgem, 12.05 2026) – Mobile Locker gibt die Übernahme des Berliner Unternehmens SafeBOXen (Modul-Kombinat GmbH) bekannt, das seit 2016 rund 40 führende Festivals betreut, darunter Rock am Ring, Hurricane, Lollapalooza Berlin, Deichbrand, Wacken Open Air oder Glücksgefühle. Die gesamte Belegschaft wird übernommen. Nach der Gründung einer Tochtergesellschaft im Raum Düsseldorf im Jahr 2025 ist der Erwerb der nächste konsequente Schritt zur Expansion in Deutschland und zur Stärkung der Position in der DACH-Region.

Die Übernahme von SafeBOXen ist ein strategischer Schritt, um Mobile Locker zu einem paneuropäischen Akteur und Marktführer auszubauen. „Gleichzeitig sehen wir darin einen möglichen ersten Schritt im Rahmen einer umfassenderen Konsolidierungsstrategie. Diese Übernahme stärkt nicht nur die internationale Position von Mobile Locker, sondern dient auch als wirksames Mittel, um das organische Wachstum zu beschleunigen“, sagt Jan-Willem Callewaert von Creafund, der Begischen Investment Holding.

Ein wesentlicher Hebel liegt in der Digitalisierung: Ein großer Teil der bestehenden Schließfachsysteme wird aktuell noch analog betrieben und soll bis Sommer 2026 vollständig digitalisiert und automatisiert werden. Damit will Mobile Locker Effizienz, Nutzererlebnis und Betriebssicherheit deutlich verbessern und bietet Veranstaltern sowie Besuchern eine zukunftsfähige Lösung.

„Wir verbinden digitale Technologie mit einem klaren Fokus auf Nutzerfreundlichkeit“, sagt Gordon Röber, Gründer von SafeBOXen. „Das ermöglicht schnellere Abläufe, höhere Sicherheit und eine nahtlose Integration in bestehende Eventprozesse.“

Parallel treibt Mobile Locker den Ausbau seiner geografischen Präsenz weiter voran. Neben Berlin und Düsseldorf sind zusätzliche Standorte und Neueinstellungen in ganz Deutschland geplant. Bereits Ende 2025 wurde zudem der Vertriebspartner in der Region Basel übernommen. Neben Festivals und Veranstaltungen adressiert Mobile Locker verstärkt den Entertainment- und öffentlichen Sektor, darunter Flughäfen und Bahnhöfe.

Die Expansionsstrategie wird durch den Investor Creafund unterstützt, der sich 2025 am Unternehmen beteiligt hat und die finanzielle Grundlage für weiteres Wachstum schafft. Mobile Locker erzielte im Jahr 2025 ein Umsatzwachstum von rund 40 % und strebt an, diesen Kurs auch 2026 fortzusetzen.

Jef Van Hyfte, Co-CEO und Mitbegründer von Mobile Locker, betont die europäische DNA des Unternehmens: „Design, Innovation und Endmontage finden in Belgien statt, wobei hochwertiger Stahl aus anderen europäischen Ländern bezogen wird. Wir legen großen Wert auf lokale Verankerung und eine kurze, kontrollierbare Lieferkette.“

Über Mobile Locker

Mobile Locker ist ein belgisches Unternehmen, das sich auf intelligente, modulare Schließfachlösungen für den Veranstaltungs-, Unterhaltungs- und öffentlichen Sektor spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in 26 Ländern tätig und unterhält Niederlassungen in Belgien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz. Der Hauptsitz befindet sich in Wommelgem in Belgien ( www.mobilelocker.eu).

Über SafeBOXen / Modul-Kombinat GmbH

SafeBOXen (Modul-Kombinat GmbH) wurde 2016 gegründet und ist Marktführer im Bereich der Vermietung von temporären Schließfächern für Festivals und Veranstaltungen in Deutschland. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin. ( www.modul-kombinat.de/)

Mobile Locker ist ein belgisches Unternehmen, das sich auf intelligente, modulare Schließfachlösungen für den Veranstaltungs-, Unterhaltungs- und öffentlichen Sektor spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in 26 Ländern tätig und unterhält Niederlassungen in Belgien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz.

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