Museum BroekerVeiling: Älteste Gemüseauktion der Welt live erleben

Mitmach-Auktionen, Boottouren ins „Reich der tausend Inseln“ und neue 3D-Experience

Aus dem Herzen Nordhollands stammt ein echter Exportschlager in Sachen Warenhandel. Im Jahre 1887 eröffnete hier die erste Durchfahrt-Gemüseauktion der Welt. Das revolutionäre Konzept der BroekerVeiling: Die angebotene Ware wird per Boot an den Käufern vorbeigefahren, während auf einer großen Auktionsuhr die Preisanzeige läuft. Wer zuerst drückt, sichert sich die Ware zu dem Preis, auf dem der Zeiger in diesem Moment steht. Je länger man wartet, desto günstiger wird es.

Mutter aller Auktionen

Sei es Gemüse, Blumen oder Fisch: Alle großen Auktionen weltweit laufen noch heute nach genau diesem Prinzip ab. Die erste ihrer Art ist heute ein Museum, in dem Besucher den Gemüsehandel wie vor rund 140 Jahren erleben können. Herzstück der BroekerVeiling ist das historische Auktionshaus im Stil des späten Jugendstils, das auf dem Wasser liegt und mit wunderschönen Details bezaubert. Sogar die originale Auktionsuhr aus dem Jahr 1903 ist noch vorhanden und voll funktionsfähig.

Versteigerung zum Mitmachen

Mehrmals täglich finden in der BroekerVeiling authentische Auktionen statt, auf denen Besucher alles über die Entstehung dieser Handelsform erfahren und dabei auch selbst saisonales Gemüse ersteigern können. Ergänzend dazu kann man sich per Audiotour auf eine Führung über das Gelände des Museums begeben und vielen spannenden Geschichten auf die Spur kommen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, geführte Touren in verschiedenen Sprachen zu buchen.

Einblick in die Geschichte

Zusammen mit einigen anderen Auktionen war die Die BroekerVeiling von 1912 bis 1973 das Herzstück der Gartenbaukultur Nordhollands. Rund um sie herum befand sich das „Reich der tausend Inseln“, in dem die Gärtner von Hand unbrauchbares Sumpfland in fruchtbare kleine Ackerflächen verwandelt hatten. Auf den damals rund 15.000 Inseln bauten sie das Gemüse an und transportierten es von dort in kleinen, flachen Kähnen zum Verkauf in die BroekerVeiling.

Fahrt durch das Inselreich

Ein großer Teil der Inseln fiel Ende des 20. Jahrhunderts der Flurbereinigung zum Opfer, ein kleiner Teil wurde unverändert bewahrt. Auf Flüsterbooten können Besucher vom Museum BroekerVeiling aus auf eine Rundfahrt ablegen und mit eigenen Augen entdecken, warum das Gebiet zurecht den Namen „Reich der tausend Inseln“ trägt. Abhängig vom Wetter stehen offene und geschlossene Rundfahrtboote zur Verfügung. Wer möchte kann sich auch ein Boot, Kanu oder SUP mieten.

Neu: BroekerVeiling in 3D

Seit diesem Jahr ist die BroekerVeiling um eine weitere Attraktion reicher. Der Museumsbesuch startet ab sofort mit einer brandneuen 3D-Experience, in deren Rahmen die Besucher auf eine packende Zeitreise durch das „Reich der tausend Inseln“ entführt werden. Man fährt dabei per Boot durch die umringende Landschaft und erlebt quasi hautnah die Entstehung des Inselreichs, des Dorfes Langedijk und der Auktion mit. Als wäre man selbst ein Teil davon.

Ausflug im „Herzen Nordhollands“

Die BroekerVeiling liegt in Broek op Lanegdijk, inmitten der Region „Hart van Noord-Holland“. In einem Radius von zwanzig Kilometern findet man hier alles, was die Niederlande besonders macht: historische Städte, charmante Dörfer, weitläufige Polder, Seen, Dünengebiete und natürlich die Küste. Wer einen Besuch der BroekerVeiling mit Kultur verbinden möchte, ist im nahen Alkmaar an der richtigen Adresse, das für seine historische Innenstadt, stimmungsvollen Grachten und den weltberühmten Käsemarkt bekannt ist. Zudem findet man in Bergen Kunst, Galerien und einen charmanten Ortskern, und Egmond steht mit jahrhundertealten Kapellen, Landgütern und den Ruinen des imposanten Schlosses „Slot op den Hoef“ für Geschichte.

Weiterführende Informationen:

Museum BroekerVeiling: https://broekerveiling.nl/de

Über „Hart van Noord-Holland“:

„Hart van Noord-Holland“ (Herz von Nordholland) ist eine Region, die für ein reichhaltiges Angebot an Natur, Kultur und typisch niederländischen Erlebnissen steht. Sie liegt im Herzen der niederländischen Provinz Nordholland und besteht aus den Gemeinden Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo und Uitgeest. Besucher finden hier die ideale Kombination aus Ruhe und Abwechslung: weitläufige Dünen und Polder, malerische Dörfer, historische Städte, Wasserlandschaften und authentische lokale Produkte.

Im Auftrag von Hart van Noord-Holland ( https://www.ontdekhartvannoordholland.nl/de-de)

Die lebendige Stadt Alkmaar inmitten der Provinz Nord-Holland trägt den liebevollen Beinamen „Klein-Holland“. Nirgendwo sonst in den Niederlanden findet man auf so kleinem Raum typisch holländische Markenzeichen wie farbenprächtige Blumenfelder, romantische Mühlen, eine historische Innenstadt, schöne Grachten, authentische Fassaden und verborgene Innenhöfe. Und das weniger als 10 km von der Nordseeküste entfernt. Die bekannteste Attraktion von Alkmaar ist sein Käsemarkt: Er findet von April bis September jeden Freitagmorgen statt und hält eine jahrhundertealte Tradition lebendig. Zudem bieten Veranstaltungen wie das Kaeskoppenstad-Festival oder Alkmaar Ontzet (Sieg über die Spanier im 80-jährigen Krieg) die Möglichkeit, die Geschichte der Stadt hautnah zu erleben. Mit insgesamt neun Museen verfügt Alkmaar über einen großen Schatz an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Gleichzeitig gehört die Stadt dank ihres vielfältigen Angebots an Einkaufsläden zu den beliebtesten Shopping-Citys der Niederlande. Großräumige Polderlandschaften, malerische Dünengebiete und ausgedehnte Strände in unmittelbarer Umgebung machen Alkmaar zudem auch bei Natur- und Sportliebhabern zu einem beliebten Urlaubsziel.

Über „Hart van Noord-Holland“:

„Hart van Noord-Holland“ (Herz von Nordholland) ist eine Region, die für ein reichhaltiges Angebot an Natur, Kultur und typisch niederländischen Erlebnissen steht. Sie liegt im Herzen der niederländischen Provinz Nordholland und besteht aus den Gemeinden Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo und Uitgeest. Besucher finden hier die ideale Kombination aus Ruhe und Abwechslung: weitläufige Dünen und Polder, malerische Dörfer, historische Städte, Wasserlandschaften und authentische lokale Produkte.

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Bildquelle: BroekerVeiling