Muttertag: Zwischen Wertschätzung und Verbraucherrechten

ARAG Experten erklären, was bei Geschenken und Gutscheinen rechtlich gilt

Der zweite Sonntag im Mai ist für viele Familien ein fester Termin, an dem Mütter besondere Aufmerksamkeit erhalten – ob mit Blumen, gemeinsamen Aktivitäten oder kleinen Aufmerksamkeiten. Gleichzeitig gehört der Muttertag zu den umsatzstärksten Tagen im Handel und führt jedes Jahr zu vielen Onlinebestellungen. Damit verbunden stellen sich Fragen zu Widerruf, Gewährleistung und typischen Ausnahmen, die häufig gerade bei personalisierten Geschenken greifen. Die ARAG Experten geben einen Überblick über Tradition, Erwartungen und relevante Verbraucherrechte.

Welche Bedeutung hat der Muttertag und welche Rolle spielt dabei der Handel?

Der Muttertag ist kein gesetzlicher Feiertag, seine gesellschaftliche Bedeutung ist jedoch groß. Viele Menschen nutzen den Tag, um Wertschätzung zu zeigen. Nach Erhebungen des Handelsverbands Deutschland gehören Blumen zu den beliebtesten Muttertagsgaben. Händler und Floristen verzeichnen an diesem Tag regelmäßig eine hohe Nachfrage, was den wirtschaftlichen Stellenwert zusätzlich unterstreicht. Trotz des kommerziellen Aspekts bleibt der Muttertag für viele Familien vor allem ein Anlass, Zeit miteinander zu verbringen.

Was wünschen sich viele Mütter und was sagt die Tradition?

Blumen sind zwar beliebt, aber nicht alles. Knapp die Hälfte aller Mütter freut sich vor allem über Zeit mit der Familie. Klassische „Geschenke“ sind deshalb auch gemeinsame Ausflüge, ein selbstgekochtes Essen, Ausschlafen oder Hilfe im Haushalt. Letzteres ist übrigens ein alter Brauch: Kinder und Partner übernehmen traditionell möglichst viele Aufgaben im Haushalt, damit Mama zumindest an diesem Tag etwas Zeit für sich genießen kann. Ob das tatsächlich klappt, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Welche Rechte gelten beim Onlinekauf von Muttertagsgeschenken?

Wer Blumen, Schmuck oder andere Geschenke kurzfristig online bestellt, sollte ein paar Verbraucherrechte kennen. Grundsätzlich gilt bei Online-Bestellungen ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das bedeutet: Verbraucher können die Ware ohne Angabe von Gründen zurückschicken. Die Frist beginnt in der Regel erst, wenn die Bestellung geliefert wurde. Allerdings weisen die ARAG Experten auf Ausnahmen hin. Und die betreffen ausgerechnet typische Muttertagsgeschenke: Frische Blumen, individuell angefertigte Produkte oder personalisierte Geschenke sind meist vom Widerrufsrecht ausgeschlossen. Ein graviertes Armband oder ein nach Kundenwunsch zusammengestellter Blumenstrauß lassen sich also in der Regel nicht einfach zurückgeben.

Was gilt, wenn das Geschenk beschädigt oder verspätet ankommt?

Kommt eine Bestellung nicht rechtzeitig an oder ist die Ware beschädigt, greifen unabhängig vom Muttertag die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Nach Angaben der ARAG Experten haben Käufer Anspruch auf Ersatz oder Erstattung, wenn die Lieferung fehlerhaft ist oder nicht der Bestellung entspricht. Bei Transportschäden sollten Betroffene die Mängel zeitnah dokumentieren und den Händler informieren, damit Ersatz geleistet werden kann. Kommt das Geschenk verspätet an, hängt es vom Einzelfall und den Lieferzusagen ab, ob Verbraucher weitere Ansprüche geltend machen können.

Welche Besonderheiten gelten bei Gutscheinen und Erlebnisgeschenken?

Beliebt sind auch Gutscheine für Restaurantbesuche, Wellnessbehandlungen oder gemeinsame Aktivitäten. Die ARAG Experten weisen darauf hin, dass Gutscheine in der Regel der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren unterliegen. Die Frist beginnt am Ende des Jahres, in dem der Gutschein ausgestellt wurde. Steht auf dem Gutschein eine kürzere Einlösefrist, setzt diese die gesetzliche Regelung außer Kraft. Allerdings muss die kürzere Frist begründet sein und mehr als ein Jahr betragen. Doch wo die Regel, da die Ausnahme: Handelt es sich um einen Gutschein für eine bestimmte Aktion, beispielsweise eine Veranstaltung an einem bestimmten Datum, so ist dieser Zeitpunkt des Angebots auch die gültige Gutscheinfrist.

Bei sogenannten Erlebnisgutscheinen, die über Vermittlerportale verkauft werden, schließen Verbraucher häufig einen Vertrag mit dem Portalbetreiber und machen später einen Termin mit dem eigentlichen Anbieter. Die ARAG Experten raten, die Bedingungen sorgfältig zu prüfen: Nicht immer ist eine Erstattung möglich, wenn der gewünschte Termin nicht zustande kommt oder der Gutschein verfallen ist. Wird ein vereinbarter Termin vom Anbieter abgesagt, besteht in der Regel Anspruch auf einen Ersatztermin; ob Geld erstattet wird, hängt von den konkreten Vertragsbedingungen ab.

Was ist bei Restaurantreservierungen am Muttertag zu beachten?

Viele Familien nutzen den Muttertag für einen Restaurantbesuch. Rechtlich handelt es sich bei einer Reservierung nicht immer um einen verbindlichen Vertrag, häufig geht es zunächst nur um eine unverbindliche Platzfreihaltung. Theoretisch kann aber Schadensersatz oder eine sogenannte No-Show-Gebühr erhoben werden, falls die Gäste ihre Reservierung zu spät oder gar nicht absagen. Allerdings muss eine solche Regelung rechtssicher in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) formuliert und einsehbar sein. Die ARAG Experten erklären, dass es zudem auf die Art der Vereinbarung ankommt: Wird ausdrücklich ein Menü oder eine bestimmte Leistung für eine feste Personenzahl zugesagt, kann daraus eine verbindliche Buchung entstehen. Sagt der Gast dann kurzfristig ab oder erscheint nicht, kann der Gastronom unter Umständen Ausfallkosten geltend machen, wenn er den Tisch nicht anderweitig vergeben kann.

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