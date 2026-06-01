MyEdit Business: KI-Plattform für visuelles Marketing in Gastronomie und Hotellerie

Taipeh, Taiwan — 1. Juni 2026 — CyberLink, bekannt für Multimedia-Software mit über 30 Jahren Marktpräsenz, bietet mit MyEdit Business eine browserbasierte KI-Plattform, die Gastronomiebetriebe, Hotels, Catering-Services und Lebensmittelanbieter dabei unterstützt, ihr digitales Marketing eigenständig und effizient umzusetzen. Die Lösung bündelt Bildoptimierung, digitales Food Styling und Videogenerierung in einer zentralen Oberfläche – direkt im Browser, ohne Installation und ohne Designkenntnisse.

Restaurants, Cafés und Hotels müssen ihre Angebote heute auf zahlreichen digitalen Kanälen gleichzeitig präsentieren: auf Instagram, in Liefer-Apps wie Lieferando, auf der eigenen Website und in lokalen Werbekampagnen. Hochwertige visuelle Inhalte sind dabei kein Nice-to-have, sondern ein entscheidender Faktor für Klickraten, Bestellvolumen und Gästebindung. Professionelle Fotoproduktionen oder Agenturen sind für viele Betriebe jedoch mit erheblichem Kosten- und Zeitaufwand verbunden. Diese Ressourcen sind im täglichen Betrieb selten vorhanden.

Professionelle Food-Fotografie ohne Shooting

MyEdit Business ermöglicht es, vorhandenes Bildmaterial schnell und unkompliziert aufzuwerten. Der Image-Enhancer nutzt KI, um die Bildschärfe und Auflösung von Produktfotos zu verbessern und optimiert Bilddetails automatisch. Störende Elemente wie Hintergründe oder unerwünschte Objekte können gezielt entfernt werden. Gerichte können darüber hinaus in verschiedenen Stilwelten oder vor wechselnden Hintergründen in Szene gesetzt werden, etwa für saisonale Menüs, thematische Aktionen oder unterschiedliche Zielgruppen. Einfache Smartphone-Fotos lassen sich so in visuell überzeugende Darstellungen für Speisekarten, Websites oder Lieferplattformen überführen.

Bewegtbild für Social Media und Tagesangebote

Auch Video-Content gewinnt im Gastro-Marketing stetig an Bedeutung. Mit MyEdit Business können Fotos oder kurze Bildsequenzen automatisiert in ansprechende Videoclips umgewandelt werden – geeignet für Instagram Reels, TikTok oder Werbeeinblendungen in Liefer-Apps. Ein neues Wochengericht, eine Spargelkarte oder ein Sommer-Buffet lassen sich so kurzfristig und aufmerksamkeitsstark bewerben. Auch Catering-Unternehmen können saisonale Angebote oder Event-Pakete schnell und visuell wirksam in Szene setzen.

Schnell reagieren auf wechselnde Angebote

Gastronomie lebt von Aktualität: Tagesangebote, saisonale Zutaten und kurzfristige Events erfordern Content, der ebenso schnell verfügbar ist wie die Angebote selbst. Auf Basis einfacher Texteingaben generiert MyEdit Business Social-Media-Posts und Werbemotive in plattformgerechten Formaten – ohne Wartezeiten, ohne Agenturbrief, ohne Vorkenntnisse. Betriebe bleiben damit kommunikativ flexibel und können ihre Kanäle regelmäßig bespielen.

Einstieg kostenlos, Skalierung nach Bedarf

MyEdit Business ist in einer kostenlosen Basisversion verfügbar. Für eine intensivere Nutzung stehen monatliche und jährliche Abonnements zur Verfügung; zusätzliche Credits können bei Bedarf flexibel hinzugebucht werden.

Weitere Informationen unter: https://myedit.online/business/de