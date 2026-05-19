MyEdit Business: KI-Tool für Marketing-Content im Mittelstand

Taipeh, Taiwan — 19. Mai 2026 — CyberLink stellt mit MyEdit Business eine browserbasierte KI-Plattform für die Erstellung von Marketing-Inhalten vor. Die Lösung unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, ihre visuelle Präsenz zu stärken und hochwertigen Content für Online-Shops, Social Media und Kampagnen schneller und effizienter zu produzieren.

Ob Einzelhändler, Immobilienbüro, Gastronomiebetrieb, Agentur, Handwerksbetrieb oder IT-Dienstleister: Viele kleine und mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Produkte und Leistungen digital sichtbar zu machen. Online-Shops, Social-Media-Kanäle und digitale Kampagnen verlangen regelmäßig neue, qualitativ hochwertige Inhalte. Gleichzeitig fehlen in vielen Betrieben spezialisierte Marketingteams, Budgets für externe Agenturen oder die Zeit für aufwendige Fotoshootings. Die Folge sind Engpässe bei der Content-Produktion und ein erhöhter interner Aufwand.

Browserbasierte KI als praktische Lösung im Marketing-Alltag

Vor diesem Hintergrund gewinnen browserbasierte KI-Anwendungen zunehmend an Bedeutung. Mit MyEdit Business von CyberLink steht ein webbasiertes Kreativstudio zur Verfügung, das Bildbearbeitung, Designfunktionen und Videogenerierung in einer zentralen Oberfläche bündelt. Eine Installation ist nicht erforderlich, die Nutzung erfolgt direkt im Browser.

Praxisnahe Anwendung für Handel und Dienstleistung

Im Handel können Produktbilder ohne klassisches Fotoshooting erstellt oder variiert werden. So können Modehändler beispielsweise neue Kollektionen per virtueller Anprobe visualisieren, während Anbieter von Accessoires, Möbeln oder Lifestyle-Artikeln ihre Produkte in realitätsnahen Nutzungsszenarien darstellen. Auch im industriellen Umfeld lassen sich Maschinen oder Komponenten für Präsentationen und Online-Kataloge flexibel in unterschiedliche Einsatzumgebungen einbetten.

Darüber hinaus können Unternehmen aus Handwerk oder Dienstleistung ihre Angebote visuell aufbereiten und für verschiedene Kanäle anpassen. Auf Basis kurzer Texteingaben entstehen Social Media-Posts in passenden Formaten. Statische Bilder können in kurze Videoclips umgewandelt werden – ein Vorteil insbesondere auf Plattformen mit Fokus auf Bewegtbild. So können auch regionale Anbieter saisonale Angebote schnell als Bild- und Videoformat ausspielen, ohne externe Dienstleister einzubinden.

Flexibel skalierbar bei planbaren Kosten

Über die kostenlose Basisverwendung hinaus ist für eine intensivere Nutzung von MyEdit Business ein flexibles Abo-Modell vorgesehen, welches monatlich oder jährlich abrechnet werden kann. Im Abo enthaltene Credits können nach Bedarf auch dazugebucht werden. Das erleichtert kleinen und mittelständischen Unternehmen den Einstieg und ermöglicht eine bedarfsgerechte Skalierung der Content-Produktion, etwa bei neuen Angeboten, für Messeauftritte oder saisonale Kampagnen.

Weitere Informationen unter: https://myedit.online/business/de