Nachhaltig investieren im Wachstumsmarkt Umweltingenieure

8 % Ausschüttung in Kombination mit Risikoklasse 3

Warum privates Kapital der fehlende Hebel in der Klimatransformation ist.

Die Klimakrise ist überall. Rekordhitze, Extremwetter, wachsende Emissionen. Doch unsere Reaktion ist oft dieselbe: Ein Gefühl von Ohnmacht. Was kann ich als Einzelner schon tun? Vegetarisch essen, weniger Fliegen, Dämmung statt Fernreise. – all das hilft, aber es reicht nicht. Kapital ist nicht neutral. Es baut Kohlekraftwerke – oder Windräder. Es finanziert Beton – oder Geothermie. Und genau deshalb zählt es, wo unser Geld liegt.

Es handelt sich um die interessanteste und umfassendste nachhaltige Investitionsmöglichkeit – eine Investition in das Umweltingenieurwesen. Nur mit hochspezialisierten Umweltingenieuren können die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen nachhaltiger Umweltziele umgesetzt werden. Bei jedem Umweltprojekt sei es aus dem Bereich erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft oder umweltfreundliche Stadtplanung werden im ersten Schritt Umweltingenieure benötigt. Dieses europaweit einmalige Geschäftskonzept wurde von absoluten Profis und honorigen Partnern entwickelt.

Und auch die wirtschaftlichen Rahmendaten sind besonders attraktiv!

Die Rahmendaten:

Hohe Planbarkeit im Wachstumsmarkt Umweltingenieurswesen

Hohe Rentabilität durch günstigen Einkauf und Wertschöpfungskonzept

Breite Streuung durch viele Umweltingenieur-Firmen

Hohe Flexibilität durch die enorme Bandbreite der Umweltingenieur-Themen

Stabilität – denn die Ausschüttungen werden durch planbare Honorareinnahmen generiert

Anteilsklasse F progn. vierteljährliche Ausschüttung 8,0 % p.a.

Alternativ: Anteilsklasse C progn. Ausschüttung 7,5 % p.a. + Gewinnbeteiligung (bis zu 3,75 % möglich)

Mindestbeteiligung 10.000 Euro zzgl. 5 % Agio

Mindestlaufzeit 8 Jahre

Gute Einstufung in Risikoklasse 3 = konservativ und sicherheitsorientiert

Äußerst kompetente Partner

Positive Bewertungen und Analyse

Nachhaltiges dunkelgrünes Investment nach Art. 9.

Eine Investition in diese neue Assetklasse bietet Investoren einen doppelten Nutzen:

die Möglichkeit, attraktive Erträge zu erzielen

sowie nachhaltige Lösungen für eine bessere Zukunft zu unterstützen mit einem dunkelgrünen Investment nach Art. 9.

Mehr Inormationen und Unterlagen:

http://www.zukunftsenergien-deutschland.de

Auch attraktiv für Stiftungen:

http://www.deutscher-stiftungsfonds.de

Wichtiger Hinweis:

Für die angebotene Finanzanlage existieren ein Verkaufsprospekt sowie ein Basisinformationsblatt und eine Zusammenfassung der Anlegerrechte, die auch Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene enthält. Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in elektronischer Form auf der Internetseite des AIFM unter www.siera-fund.com abrufbar. Zugleich können die genannten Unterlagen auch in gedruckter Form bei der Trustmoore Luxembourg S.A., 6, rue Dicks,1417 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in deutscher Sprache kostenlos angefordert werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb des beworbenen Investmentvermögens zu widerrufen.

Bei der beworbenen Finanzanlage handelt es sich um die Beteiligung an einem Alternativen Investmentfonds nach Luxemburger Recht. Eine solche Beteiligung ist eine unternehmerisch geprägte Anlageform, die Aussicht auf eine überdurchschnittliche Rendite bietet, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Anlagebetrags verbunden ist.

Die Renditeangaben in diesem Schreiben beziehen sich auf die Bruttorendite. Kosten, Provisionen und Gebühren wirken sich mindernd auf die Rendite aus, die der Anleger bei einer Investition in die beworbene Finanzanlage tatsächlich erzielt. Die prognostizierte Nettorendite beträgt unter einem mittleren bis optimistischen Szenario unter Berücksichtigung aller Provisionen, Gebühren und Entgelte bei einer Haltedauer von acht Jahren 6,77 % p. a. (Basisausschüttung) bzw. bis zu 10,11 % p. a. unter Berücksichtigung des maximal möglichen Performance Kickers und bei einer Haltedauer von 30 Jahren 7,2 % p. a. (Basisausschüttung) bzw. bis zu 11,05 % p. a. unter Berücksichtigung des maximal möglichen Performance Kickers. Bitte beachten Sie die Darstellung der Performanceszenarien im Basisinformationsblatt. Dem jeweiligen Anleger können darüber hinaus weitere, individuelle Kosten entstehen, die sich weiter mindernd auf seine Rendite auswirken. Die steuerliche Behandlung der Einkünfte aus der Finanzanlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Die CVM Gruppe bietet seit rund 40 Jahren Jahren innovative Investments mit Bestnoten der Analysten.

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