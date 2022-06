Nadine Sieben präsentiert zeitgemäße Klassiker-Version “Ich find Schlager toll (I Love Rock”n Roll)”

Universal Music veröffentlicht den Schlager Kultklassiker neu mit Nadine Sieben

“Ich find” Schlager toll (I Love Rock”n Roll)” – jetzt mit weiblichem Touch

Liebe zum Schlager, am Liebsten immer gute Laune, Freude an Musik, bei der alle mitwippen und mitsingen. Das sind die Zutaten für den neuesten Song der

Familienschlager-Königin Nadine Sieben. Was vormals schon von Schlager-Legende Guildo Horn zelebriert wurde, erhält jetzt den weiblichen Touch und wird in der aktuellen 2022er

Version zum Kult-Titel für alle Schlagerfans. Die Hymne ans Lieblingsgenre hat die sympathische Sängerin wieder mit ihrem Produzententeam rund um Peter Hoffmann (Zentrum für gute Musik) zum Leben erweckt, das auch schon bei ihrem aktuellen Album “Leben leben” kreativ überzeugte.

Am 24.6.22 veröffentlicht Universal Music “Ich find’ Schlager toll (I Love Rock’n Roll)” auf allen Portalen zum Download & Streaming sowie als Video.

Nadine Sieben – Musik für Kinder und Erwachsene, die ganze Familie und alle Anderen

Nadine Sieben macht Musik für Kinder aus Überzeugung. Ihr Motto “Überall ist Musik” begleitet sie durch ihr ganzes Leben.

Ihre Geschichte beginnt in der Hamburgischen Staatsoper. Hier fasste sie den Entschluss “Ich werde Sängerin”, als sie zum ersten Mal die “Königin der Nacht” in Mozarts “Zauberflöte” erlebt. Da war sie sechs Jahre alt – und sie hat es durchgezogen. Schon als Kind wurde sie singendes Mitglied der “Hamburger Alsterspatzen”, erlebte Opern und Konzertbühnen im In- und Ausland. Es folgte eine klassische Gesangsausbildung und dann kamen sie … drei quirlige wunderbare Kinder. Nadine, nun selbst Mutter, entdeckt ihre Liebe zur Kindermusik. Das erste Stück heißt – wie kann es auch anders sein – “Überall ist Musik”. Die Nummer gewinnt sofort den 1. Preis als “Bestes Kinderlied” beim Deutschen Rock-und-Pop-Musikpreis 2017. Die Musikerin wird daraufhin vom Plattenlabel Karussell (Universal Music) unter Vertrag genommen und arbeitet kurz darauf das erste Mal mit der Musiker-Ikone Rolf Zuckowski zusammen. Im Hörspiel “Cosmo und Azura” verkörpert sie an der Seite des Kindermusik-Superstars die sympathische Libelle Azura. Auf ihrem folgenden Album “Kinderland”, das 2020 veröffentlicht wurde, ist das Duett “Abendgold” (Rolf Zuckowski & Nadine Sieben) zu hören. Und auch dieses Album wurde wieder in der Kategorie der besten Kinderliederalben ausgezeichnet. Nadine Siebens Lieder sind abwechslungsreich und animieren zum Singen, Tanzen, Feiern, aber auch zum Genießen und Einschlafen.

