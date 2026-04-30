Nahversorgungsfonds mit Fokus auf Lebensmittelmärkte

Geplante Laufzeit von sechs Jahren – prognostizierte Ausschüttung von 4 % p.a. netto (nach Steuern).

Mit dem Habona Nahversorgungsfonds 09 bietet der Initiator eine Beteiligungsmöglichkeit im Segment deutscher Nahversorgungs- und Einzelhandelsimmobilien. Der Fonds investiert in bestehende Lebensmittelmärkte an wirtschaftlich stabilen Standorten mit nachhaltiger regionaler Nachfrage.

Der Lebensmitteleinzelhandel gilt als vergleichsweise resilient gegenüber konjunkturellen Schwankungen, da Güter des täglichen Bedarfs unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld nachgefragt werden. Zu den typischen Mietern im Portfolio zählen bonitätsstarke Handelsunternehmen wie EDEKA, REWE, Lidl und Aldi.

Eckdaten des Fonds

Geplante Fondslaufzeit: 6 Jahre

Prognostizierte Ausschüttungen: 4 % p.a. netto*

Ausschüttungsintervall: halbjährlich

Mindestbeteiligung: 10.000 EUR

Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: ca. 130 %*

Mieterstruktur mit etablierten Handelsunternehmen

Management mit langjähriger Markterfahrung

Die Investitionen erfolgen in mehrere Einzelhandelsimmobilien, wodurch eine Risikostreuung innerhalb des Portfolios angestrebt wird. Langfristige und teilweise indexierte Mietverträge können zu planbaren Einnahmestrukturen beitragen.

Marktumfeld

Nahversorgungsimmobilien werden im institutionellen Umfeld häufig dem Core- bzw. Core-Plus-Segment zugeordnet, sofern Standortqualität und Mieterbonität entsprechend ausgeprägt sind. Insbesondere moderne Objekte mit langfristigen Mietverträgen werden in diesem Zusammenhang häufig als vergleichsweise stabil eingeschätzt.

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Wichtige Hinweise

*Bei den dargestellten Werten handelt es sich um Prognosen bzw. Zielwerte, die nicht garantiert sind und auch niedriger ausfallen können. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweiligen Verkaufsunterlagen (z. B. Verkaufsprospekt und Vermögensanlagen-Informationsblatt), die vor einer Investitionsentscheidung vollständig gelesen werden sollten.

Die CVM GmbH bietet seit rund vier Jahrzehnten attraktive Investments im Bereich der Einzelhandels- und Nahversorgungsimmobilien.

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