Natch Zahnpasta-Tabs gewinnen begehrten Preis!

Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprodukte: Berliner Start-up überzeugte hochkarätige Jury als Projekt mit Vorbildcharakter

Berlin, 13. Juni 2024 – Gesund, nachhaltig und mit Vorbildcharakter: Das Berliner Start-up Natch konnte mit seinen Zahnpasta-Tabs die Jury des renommierten „Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte“ überzeugen! Der Nachrichtensender ntv, DUP UNTERNEHMER und das Deutsche Institut für Service-Qualität prämierten am 11. Juni in einer feierlichen Verleihung 70 Projekte aus allen Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Für den Award wurden insgesamt 342 Unternehmen und Projekte nominiert.

Und Natch Zahnpasta-Tabs konnten punkten!

Das Start-up präsentiert sich als erste globale Lifestyle Marke für nachhaltige, gesunde und natürliche Zahnpflege mit großer Wirkung.

Herkömmliche Zahnpasta kann durch aggressive Inhaltsstoffe negative gesundheitliche Auswirkungen haben. Natch ändert dies: Die weltweit einzigartigen Zahnpasta-Formeln bestehen aus leistungsstarken, pflanzlichen und gesunden Wirkstoffen sowie nachhaltigem und gleichzeitig hochwertigem Packaging-Design. Das Konzept ist 100% auf Klima- und Ressourcenschutz ausgelegt. Innovativ: Als erste Zahnpasta-Tabs beinhaltet Natch den von der NASA-erprobten Wirkstoff Calcium Hydroxylapatit (HAp), eine bioaktive Fluorid-Alternative.

Dazu Norbert Richard Meinike, Co-Founder von Natch:

„Wir freuen uns sehr über diese große Auszeichnung! Der Award ist ein riesiger Meilenstein und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir konnten die Jury davon überzeugen, dass Natch ein unerwartetes Zahnputzerlebnis bietet, und gleichzeitig das Bewusstsein für einen gesunden und nachhaltigen Lifestyle schärft. Synthetische Inhaltsstoffe und Plastik können der Gesundheit und unserer kostbaren Umwelt Schaden zufügen. Mutter Natur bietet die besten natürlichen Inhaltsstoffe, die wir für Mundhygiene benötigen! Denn gesund beginnt im Mund – und gemeinsam können wir Veränderung vorantreiben, jeden Tag!“

Über Natch – Change the world one tab at a time

Natch definiert Zahnpasta neu und revolutioniert die Welt der Zahnreinigung. Mit ihrer innovativen Zahnpasta in Tab-Form, basierend auf einer einzigartigen Rezeptur mit ausschließlich natürlichen Zutaten, inspiriert die Marke zu einem gesunden sowie nachhaltigen Lebensstil. Gleichzeitig unterstützen die Natch-Tabs mit ihren entzündungshemmenden, antibakteriellen und remineralisierenden Eigenschaften diesen Lifestyle.

Die Produktvarianten „Screaming Polar Bear´, „So Black, So White´, „Dr. Shaman´ und „Wake-up Call´ sind dabei auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten und dabei auf einen besonders erfrischenden, aufhellenden, heilenden bzw. energetisierenden Effekt ausgelegt.

Abgerundet wird das Angebot von einer nachhaltigen Zahnbürste in vier verschiedenen Farben. Bestehend aus hochwertigem Moso-Bambus und speziell abgerundeten Bürstenköpfen aus Dupont Nylon.

Seit Mai 2021 ist die nachhaltige Zahnpasta in Tab-Form im Online-Shop www.natchlabs.com sowie in ausgewählten Apotheken und Hotels (z.B. Schloss Elmau) verfügbar, weiterhin ist Natch z.B. auch in Italien in rund 500 Apotheken erhältlich.

Firmenkontakt

Natch Labs GmbH

Norbert Richard Meinike

Choriner Straße 3

10119 Berlin

030-57703906



https://www.natchlabs.com/

Bildquelle: Foto: (c) Natch