Naturhotel Weihrerhof startet in die Saison

Neue Suiten, erneuerter Pool und mehr Naturgefühl im Spa am Wolfsgrubener See

Der Frühling kehrt an den Wolfsgrubener See zurück. Mit ihm startet auch das Naturhotel Weihrerhof am Ritten in die neue Saison. Das familiengeführte Hotel in Südtirol präsentiert dabei mehrere gezielte Neuerungen: neue Wallner Suiten aus heimischer Ulme, ein umfassend erneuerter Poolbereich sowie natürliche Gestaltungselemente im SeaSpa.

Im Mittelpunkt steht dabei kein grundlegender Wandel, sondern eine bewusste Weiterentwicklung. Ziel bleibt es, das Urlaubserlebnis für Gäste noch stimmiger zu gestalten und gleichzeitig den Charakter des Hauses zu bewahren.

Neue Wallner Suiten aus heimischer Ulme

Mit zwei neuen Wallner Suiten erweitert der Weihrerhof sein Zimmerangebot. Die Suiten wurden aus heimischer Ulme gefertigt und verbinden natürliche Materialien mit zeitgemäßem Design. Warme Holztöne, klare Linien und ruhige Farben schaffen eine Atmosphäre, die sich harmonisch in die Natur rund um den Wolfsgrubener See einfügt.

Das Naturhotel Weihrerhof verfügt weiterhin bewusst über nur 23 Zimmer und Suiten. Persönliche Atmosphäre und Rückzugsorte bleiben zentrale Bestandteile des Hotelkonzepts.

Poolbereich umfassend erneuert

Auch der Poolbereich wurde in den vergangenen Monaten neugestaltet. Im Fokus standen dabei Ruhe, Natürlichkeit und ein harmonisches Gesamtbild.

Materialien, Lichtstimmung und Wasserflächen greifen nun noch stärker ineinander und schaffen einen Ort, der sich bewusst in die umliegende Landschaft integriert. Statt größer oder spektakulärer setzt der Weihrerhof weiterhin auf Zurückhaltung und Qualität.

Mehr Natur im SeaSpa und neue Rückzugsorte

Das beliebte Kuschelnest wurde erweitert und bietet Gästen zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten zum Entspannen.

Im SeaSpa-Bereich ziehen zudem neue Naturelemente ein. Gemeinsam mit Organoid wurden Heu, Blüten und natürliche Strukturen integriert, um die Verbindung zwischen Innenraum und Natur noch stärker erlebbar zu machen. Der Duft und die Haptik regionaler Materialien schaffen dabei ein authentisches Wellnesserlebnis direkt am See.

Gestaltung mit regionaler Herkunft

Auch im Eingangsbereich und an der Bar setzt das Naturhotel Weihrerhof auf Regionalität und Herkunft. Dort wurde Heu verarbeitet, das Gastgeber Klaus Pichler selbst am Ritten geerntet hat.

Die bewusst reduzierte Gestaltung erzählt viel über den Ort, ohne laut zu wirken. Genau diese Haltung prägt seit Jahren die Philosophie des Hauses.

Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbetrieben

Für sämtliche Neuerungen arbeitete der Weihrerhof erneut ausschließlich mit Betrieben vom Ritten zusammen. Viele der Partner begleiten das Hotel bereits seit mehreren Jahrzehnten.

Kurze Wege, gewachsene Beziehungen und regionales Handwerk spielen bei allen Entwicklungen eine zentrale Rolle. Nachhaltigkeit bedeutet für den Weihrerhof deshalb nicht Verzicht, sondern bewusstes und langfristiges Handeln.

Urlaub am Wolfsgrubener See bleibt im Mittelpunkt

Trotz aller Neuerungen bleibt der Charakter des Hauses unverändert. Der Wolfsgrubener See und die umliegende Natur stehen weiterhin im Zentrum des Urlaubserlebnisses.

Das weitläufige Seegrundstück bietet viel Ruhe und zahlreiche Rückzugsorte. Gäste genießen Frühstück auf der Terrasse mit Blick ins Grüne oder Abendessen unter freiem Himmel auf 1.200 Metern Höhe.

Auch Aktivitäten wie Tennis, Wandern am Ritten, Ausflüge zum Rittner Horn oder ein Sprung in den See prägen weiterhin die entspannte Atmosphäre des Hauses. Gleichzeitig ist das Zentrum von Bozen dank der nahegelegenen Seilbahn schnell erreichbar.

Nachhaltigkeit als langfristige Haltung

Die aktuellen Veränderungen folgen keiner kurzfristigen Hoteltrend-Strategie. Im Weihrerhof versteht man Nachhaltigkeit als langfristige Haltung.

Regionale Materialien, lokale Partnerbetriebe und ressourcenschonende Lösungen stehen seit Jahren im Mittelpunkt vieler Entscheidungen.

Gastgeber Klaus Pichler erklärt dazu:

„Wir versuchen nicht, alles neu zu erfinden. Oft reicht es, Dinge bewusst weiterzuentwickeln – so, dass sie für unsere Gäste noch stimmiger werden und gleichzeitig zu diesem Ort passen.“

Über das Naturhotel Weihrerhof

Das Naturhotel Weihrerhof liegt direkt am Wolfsgrubener See auf dem Ritten oberhalb von Bozen in Südtirol. Das familiengeführte Hotel mit 23 Zimmern verbindet naturnahe Erholung mit Wellness, regionaler Kulinarik und nachhaltigem Urlaub.

Zum Angebot gehören unter anderem der SeaSpa mit direktem Seezugang, das Bootshaus mit Sauna am Wasser, Wanderungen auf den Rittner Almen sowie regionale Küche mit Produkten aus Südtirol.

Hotel: Weihrerhof – The lakeside of life.

Lage: Wolfsgrubener See, Ritten, Südtirol

Höhe: 1.200 m

Zimmer: 23 individuell gestaltete Zimmer & Suiten

Besonderheiten: Seezugang, SeaSpa, Kraftorte, nachhaltiges Hotel

Saison: Frühling bis Winter

Philosophie: Feel inside the outside, Einfach da sein

Zielgruppen: Ruhesuchende Paare, naturverbundene Familien, Outdoor-Fans

Kontakt

Hotel Weihrerhof GmbH

Klaus Pichler

Wolfsgruben 22

39054 Ritten/Südtirol

3357027183



http://www.weihrerhof.com

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