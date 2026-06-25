NavVis, NVIDIA und KION bündeln digitale Zwillinge, KI und Branchenexpertise für eine intelligente industrielle Transformation

Mit präzisen digitalen Zwillingen, künstlicher Intelligenz und Echtzeit-Simulationen revolutionieren die Partner die Planung, Automatisierung und Effizienz industrieller Prozesse.

München, 25. Juni 2026 – NavVis, ein Anbieter hochpräziser Digital-Twin-Lösungen für Industrie und Logistik, setzt durch seine Zusammenarbeit mit NVIDIA und der KION Group neue Maßstäbe bei der KI-gesteuerten digitalen Transformation industrieller Prozesse. Die Zusammenarbeit verbindet die präzise digitale Erfassung von Gebäuden und Anlagen durch NavVis mit den offenen Bibliotheken, Frameworks und Agentenfähigkeiten von NVIDIA für physikalische KI-Simulationen sowie der umfassenden Branchenexpertise von KION als globalem Anbieter von Supply-Chain-Lösungen und Intralogistik. Mit diesen Fähigkeiten heben Unternehmen ihre Logistik- und Produktionsprozesse auf ein neues Niveau. Planer und Ingenieure können mithilfe der digitalen Zwillinge jederzeit auf aktuelle und genaue Daten zugreifen. So sind sie in der Lage, KI-gesteuerte Simulationen zu erstellen und zu testen sowie auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse fundierte Entscheidungen zu treffen. Dies ist besonders wichtig in dynamischen Umgebungen, in denen sich Marktbedingungen, Nachfrage oder Verfügbarkeit rasch ändern können.

Präzision trifft auf KI-gesteuerte Intelligenz

NavVis bildet mit seiner IVION-Plattform die Grundlage für die digitalen Zwillinge. Die Technologie ermöglicht es, physische Industrieanlagen in hochauflösende digitale Abbilder zu verwandeln, die als „Single Souce of Truth“ für nachfolgenden Prozessschritte dienen. Die präzisen Daten werden nahtlos in Simulationsumgebungen integriert, die auf NVIDIA Omniverse-Bibliotheken aufsetzen. Dort nutzt KION sein fundiertes operatives Know-how, um KI-gesteuerte Simulationen, Planung, Validierung und Optimierung von Automatisierungslösungen zu ermöglichen.

Dadurch können Unternehmen nicht nur aktuelle Zustände genau abbilden, sondern auch Zukunftsszenarien simulieren – beispielsweise die Optimierung von Materialflüssen, die Koordination von Roboterflotten oder die Anpassung von Layouts an sich ändernde Marktbedingungen. Die Präzision der NavVis-Daten ermöglicht es, KI-gesteuerte Simulationen mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit durchzuführen, was nicht nur die Planung beschleunigt, sondern auch das Risiko von Fehlentscheidungen aufgrund veralteter oder unvollständiger Daten erheblich verringert.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA und KION setzen wir gemeinsam neue Maßstäbe für die digitale Transformation der Industrie. Unsere IVION-Plattform liefert die präzisen räumlichen Daten, die als Grundlage für KI-gesteuerte Simulationen dienen. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Automatisierungsprojekte mit größerer Genauigkeit und Effizienz umzusetzen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der industriellen Intelligenz”, sagt Finn Boysen, CRO von NavVis.

Eine bebaute Welt, in der die physische Realität stets bekannt, vertrauenswürdig und handlungsrelevant ist.

NavVis ist die Plattform für digitale Raumzwillinge der bebauten Welt. NavVis wird von einer einzigen Überzeugung getragen: Die Menschen, die die physische Welt planen, bauen und betreiben, verdienen es, genau zu wissen, wie diese Welt aussieht – präzise, in Echtzeit und immer verfügbar. Heute verbindet NavVis die 10 mal schnellere, vermessungsgenaue mobile Realitätserfassung (NavVis VLX und NavVis MLX) mit einer Unternehmensplattform für digitale Raumzwillinge (NavVis IVION). Diese Plattform wandelt erfasste Daten in eine geteilte, vertrauenswürdige und stets aktuelle digitale Realität. Mehr als eine Milliarde Quadratmeter der komplexesten Industrieanlagen, Baustellen und Gebäude der Welt sind heute auf der NavVis-Plattform abgebildet und reduziert Verschwendung, Nacharbeit und Ausfallzeiten. Gleichzeitig bildet die Plattform die Grundlage für Automatisierung, Analysen und KI-gestützte Entscheidungen im großen Maßstab.

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