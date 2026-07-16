Networking und Sightseeing in Bilbao: Gemeinsames Sommerincentive von STARFACE, estos und Gamma

Gamma Sales bedankte sich bei ausgewählten Partnern mit dreitägigem Incentive im Baskenland / Highlights des Wochenendes: Kajakfahrt im Urdaibai-Biosphärenreservat, Einführung in den Traditionssport Pelota und Besuch des Guggenheim-Museums

Karlsruhe, 14. Juli 2026. Vom 26. bis 28. Juni 2026 hieß Gamma Sales, die gemeinsame Vertriebsorganisation von STARFACE, estos und Gamma, ausgewählte Channel-Partner zum exklusiven Sommer-Incentive in Bilbao willkommen. An einem ereignisreichen Wochenende erfuhren die Teilnehmer in kompakten Workshops mehr zu den neuesten Trends in den Bereich Business-Telefonie, UCC und Connectivity und hatten Gelegenheit zum Networking und Austausch über ihre Herausforderungen und individuellen Projekte. Doch auch die Kultur und Architektur der spanischen Industrie- und Hafenstadt kam nicht zu kurz.

Den Auftakt machte ein Besuch der historischen Altstadt und der Sehenswürdigkeiten Bilbaos. Im Kajak ging es dann durch das Urdaibai-Biosphärenreservat, vorbei an malerischen Küstendörfern und – für Fans der Serie ein Highlight – auf den Spuren der „Mother of Dragons“ an einem Drehort von Game of Thrones. Im Pelota-Stadion in Gernika erhielten die Teilnehmer eine Einführung in den baskischen Traditionssport und konnten ihr Talent in einem anschließenden Match messen. Ein Besuch im weltbekannten Guggenheim-Museum rundete das vielfältige Sightseeing-Programm ab.

„Unsere Channelpartner sind ein entscheidender Teil unserer Erfolgsgeschichte: Ihr Engagement und ihre herausragenden Leistungen prägen unsere Community und stellen die Weichen für ein starkes Wachstum – und dafür möchten wir mit unserem Incentive danke sagen“, erklärt Alexander Seyferth, Geschäftsführer von Gamma Sales. „Gleichzeitig wollen wir den Gedanken unserer Grow-Together-Tour fortführen: Bilbao ist das erste Incentive, das Gamma, estos und STARFACE zusammen veranstalten, und eröffnet unseren Partnern damit ganz neue Perspektiven. Gemeinsam legen wir das Fundament für neue Lösungen, spannende Projekte und starke Partnerschaften.“

45 TK-Experten renommierter Partner von Gamma, STARFACE und estos in ganz Deutschland hatten sich für den diesjährigen Sommer-Incentive in Bilbao qualifiziert. Neben den umsatz- und wachstumsstärksten Partnern und erfolgreichsten Newcomern waren auch die Produkt-Champions in den Bereichen Software und Connectivity / SIP mit von der Partie. Darüber hinaus wurden sechs Wildcards als Dank für ihre außergewöhnlichen Leistungen vergeben.

Hintergrund: Die Incentives im Überblick

Die Incentives gehören seit Jahren zu den Highlights in den Eventkalendern von STARFACE und Gamma: Diese Tradition wird auch nach der Konsolidierung des Vertriebs und der Zusammenführung des Partner Programms unter Gamma Sales fortgeführt. So versammeln STARFACE, Gamma und estos auch in Zukunft ihre umsatz- und wachstumsstärksten Partner zum Brainstorming und Austausch an exklusiven Locations. Ziel ist es, die enge Zusammenarbeit in der Community zu fördern und gemeinsam mit dem Fachhandel neue Strategien für die Vermarktung zu entwickeln.

Weitere Informationen zum Partnerprogramm finden Interessierte online unter www.gammacommunications.de/partner/. Für Rückfragen steht das Gamma Sales Team unter +49 721 50959-600 oder per E-Mail unter info@gammasales.de zur Verfügung.

Über Gamma Sales

Gamma Sales ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der zur Gamma-Gruppe gehörenden Unternehmen STARFACE, estos und Gamma Deutschland. Ziel der Ende 2025 gegründeten Gesellschaft ist es, die Lösungen und Produkte der drei Hersteller in einem gemeinsamen, ausschließlich channelorientierten Vertrieb zu bündeln.

Partner profitieren bei Gamma Sales von einem ganzheitlichen Portfolio aus den Bereichen Connectivity, SIP-Trunking, PBX/Telefonie, UC & Collaboration sowie Integrationen für den ITK-Bereich.

Gamma Sales bietet ein Partnerprogramm mit fünf Partnerstufen (Entry, Professional, Expert, Elite und Strategic). Die Einstufung erfolgt auf Basis von Umsätzen und Zielvereinbarungen.

Kontakt

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