Neu: OtoAir® und OtoAir® soft Nasenballon

Mit erstattungsfähigen Nasenballons Paukenerguss schon ab dem Kleinkindalter schonend behandeln

– Leitliniengerechte Therapie: Wissenschaftlich anerkannte, nicht-invasive Behandlungsoption bei Paukenerguss

– Kinderleichte Anwendung: Spezielle Soft-Variante zur Behandlung ab zwei Jahren

– Erstattungsfähig: Als gelistete Hilfsmittel verordnungsfähig zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

Heppenheim, 30. Juli 2026 – Mit der Markteinführung von OtoAir® Nasenballon und OtoAir®soft Nasenballon erweitert die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ihr HNO-Portfolio um zwei verordnungsfähige Medizinprodukte zur nicht-invasiven Behandlung von Belüftungsstörungen des Mittelohrs. Die zwei kindgerechten Ausführungen ermöglichen kleinen Patienten ab drei Jahren sowie bereits ab zwei Jahren einen einfachen und sanften Druckausgleich.

Unterdruck im Mittelohr kann zu Beschwerden wie Hörminderung, Druckgefühl, Schmerzen oder Schwindel führen. Bleibt eine Belüftungsstörung unbehandelt, kann sich Flüssigkeit oder zähes Sekret im Mittelohr ansammeln – ein Paukenerguss entsteht. Beim Aufblasen des OtoAirNasenballons strömt Luft durch die Ohrtrompete (Eustachische Röhre) in das Mittelohr und gleicht den Druck aus. Die Beschwerden werden gelindert, und bei regelmäßiger Anwendung wird die Rückbildung des Paukenergusses auf nicht-invasive Weise unterstützt. Die Wirksamkeit dieser Therapiemethode ist dabei wissenschaftlich anerkannt: Sowohl das DGPI Handbuch als auch die einschlägige Leitlinie empfehlen die Mittelohrbelüftung mittels Nasenballon als konservative Therapiemethode bei Otitis media mit Erguss. 1,2

OtoAir in zwei Varianten – zur Behandlung vom jungen Kleinkind bis zum Erwachsenen

OtoAir ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab drei Jahren und kann unter anderem bei akutem oder chronischem Paukenerguss (beispielsweise bei seröser, seromuköser oder muköser Otitis media), bei Belüftungsstörungen infolge von Nasennebenhöhlenentzündungen sowie bei Druckveränderungen beim Fliegen oder Tauchen angewendet werden. Die eigens für jüngste Kinder entwickelte Variante OtoAir soft ist mit einem deutlich leichter aufblasbaren Ballon die ideale Lösung für Kinder ab zwei Jahren sowie für alle Personen, die weniger Druck beim Aufblasen erzeugen können. Pro Packung sind jeweils ein Nasenstück und sechs medizinische Ballons enthalten.

Hörbi erklärt’s – kindgerechtes Anwendungsvideo per QR-Code

Damit Eltern und Kinder von Anfang an sicher mit OtoAir beziehungsweise OtoAir soft umgehen können, ist auf der Faltschachtel und in der Gebrauchsinformation ein QR-Code aufgedruckt, der direkt zu einem kindgerechten Anwendungsvideo führt. Der Cartoon-Kugelfisch Hörbi erklärt dort Schritt für Schritt, wie der Nasenballon richtig angewendet wird – anschaulich, verständlich und mit einem Augenzwinkern.

Als Hilfsmittel erstattungsfähig

OtoAir und OtoAir soft wurden durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV) in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen. OtoAir und OtoAir soft sind damit zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) verordnungsfähig.

Präparate von InfectoPharm: vom bewährten Klassiker bis zum digitalen Vorreiter

Als Partner der Ohrenheilkunde bietet InfectoPharm effektive Therapien für jedes Alter. Das vielfältige Portfolio aus verschreibungspflichtigen und freiverkäuflichen Produkten schließt mit Innovationen wie den neuen OtoMyk®Ohrentropfen wichtige Therapielücken und geht mit der DiGA „Meine Tinnitus App“ moderne digitale Wege. Die Medizinprodukte OtoAir und OtoAir soft erweitern nun das breite Angebot. Mit Wurzeln in der Kinderheilkunde behält das Unternehmen durch passgenaue, sanfte Lösungen stets besonders die Kleinsten im Blick.

Quellen:

1 DGPI Handbuch, 8. Auflage S. 217-218 (2025)

2 AWMF S2k-Leitlinie 017-004: Seromukotympanon (Stand: 10/2018)

Weblinks:

Übersichtsseite OtoAir & OtoAir soft

Packungsbeilage OtoAir

Packungsbeilage OtoAir soft

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich, Polen und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, InfectoPharm Digital Health GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 325 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

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