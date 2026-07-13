Neue dystopische Fantasy für Erwachsene

„Die Welt der Burukai – Band 1: Herz aus zwei Welten“ von Marcus Kaelen erschienen

Mit „Die Welt der Burukai – Band 1: Herz aus zwei Welten“ veröffentlicht die Deutsche Literaturgesellschaft den Auftakt einer mehrbändigen Romanreihe, die klassische Fantasy mit dystopischen Fragestellungen verbindet und sich ausdrücklich an ein erwachsenes Publikum richtet. Im Zentrum stehen Macht, gesellschaftliche Kontrolle, ökologische Verantwortung und die Frage, welche Folgen politische Entscheidungen für kommende Generationen haben.

Burukai ist eine Welt, in der Trennung zum Gesetz geworden ist. Während die Feen eine intakte Natur bewahren und ihre Herrschaft als Schutz legitimieren, leben die Menschen in einer zunehmend zerstörten Umwelt und kämpfen mit Ressourcenknappheit. Als sich die Feen-Thronfolgerin Elra und der Mensch Lakito begegnen, gerät die bestehende Ordnung ins Wanken. Ihre verbotene Verbindung entwickelt sich zum Ausgangspunkt eines politischen Konflikts, der beide Gesellschaften grundlegend verändert.

Obwohl fantastische Elemente wie Feen, magische Landschaften und eine eigenständige Weltgestaltung den Roman prägen, versteht sich „Die Welt der Burukai“ nicht als klassische Jugendfantasy. Die Reihe behandelt komplexe gesellschaftliche Themen wie Machtmissbrauch, Umweltzerstörung, politische Propaganda, soziale Ungleichheit und die Instrumentalisierung von Angst. Damit richtet sich der Roman klar an erwachsene Leserinnen und Leser, die anspruchsvolle dystopische Literatur mit epischer Fantasy verbinden möchten.

Marcus Kaelen entwirft dabei keine einfachen Zukunftsvisionen, sondern eröffnet Denk- und Diskussionsräume. Seine Welt stellt nicht die Frage, wer Gut oder Böse ist, sondern welche Konsequenzen entstehen, wenn gesellschaftliche Systeme ihre ursprünglichen Ziele aus den Augen verlieren. Die Handlung entwickelt sich vor dem Hintergrund einer zunehmend eskalierenden Auseinandersetzung zwischen zwei Kulturen, deren gegenseitiges Misstrauen in Gewalt umzuschlagen droht.

Die Deutsche Literaturgesellschaft sieht in „Die Welt der Burukai“ einen Roman, der aktuelle Fragen zu Nachhaltigkeit, Verantwortung und gesellschaftlichem Zusammenhalt in eine originelle Fantasywelt überträgt und damit insbesondere Leserinnen und Leser anspricht, die anspruchsvolle Fiction für Erwachsene schätzen.

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Marcus Kaelen

Die Welt der Burukai – Band 1: Herz aus zwei Welten

ISBN: 978-3-03831-362-5

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