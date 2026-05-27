Neue Folge des AGRAVIS-Podcasts zu Sommer-Vorbereitungen

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm die intensivste Zeit des Jahres für die Landwirtschaft. In der aktuellen Folge von Ackern und Ernten – dem Podcast der AGRAVIS Raiffeisen AG – dreht sich alles um die entscheidende Frage: Wie gelingt die optimale Vorbereitung auf Ernte, Hitze und Zeitdruck?

Gemeinsam mit den Spezialisten Oliver Bökers und Benedikt Stockel-Siepker (AGRAVIS Technik Münsterland-Ems) sowie Matthias Möllenhoff (AGRAVIS-Pflanzenbau) nimmt Moderator Tim Bödecker die wichtigsten Stellschrauben unter die Lupe. Es geht um die richtige Vorbereitung der Maschinen – von Wartung und typischen Fehlerquellen bis hin zu digitalen Helfern, die Ausfallzeiten minimieren können. Gleichzeitig werfen wir einen Blick aufs Feld: Welche Rolle spielen Zwischenfrüchte im Kampf gegen Extremwetter? Und wie lassen sich Boden, Pflanzenbau und Technik sinnvoll verzahnen?

Jetzt reinhören und gut vorbereitet in die Erntesaison starten: agrav.is/podcast

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit rund 7.000 Mitarbeitenden mehr als 8,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit über 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster. www.agravis.de

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