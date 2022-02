Neue i.MX 8M-basierte Boxed-Lösung für Multimedia- und IIoT-Anwendungen

Hamburg, 16. Februar 2022 – SECO, Kompetenzzentrum für technologische Innovation im Bereich IoT und KI-Lösungen, kündigt heute eine neue Boxed-Lösung auf Basis der NXP i.MX 8M-Familie von Anwendungsprozessoren an: den PAVO (ehemaliger Produktname SYS-C20-IPC).

Dieser lüfterlose Boxed-PC nutzt die Multicore-Prozessoren der NXP i.MX 8M-Familie samt branchenführender Audio-, Sprach- und Videoverarbeitung und bietet damit eine Lösung, die sich hervorragend für Multimedia- und industrielle IoT-Anwendungen eignet.

Das PAVO kann mit i.MX 8M Quad/QuadLite/Dual Prozessoren ausgestattet werden (4x oder 2x ARM Cortex- A53-Core). Die integrierte Vivante GC7000Lite GPU, die OpenGL ES 1.1/2.0 /3.0 /3.1, Open CL 1.2 und Vulkan unterstützt, gewährleistet eine Displayauflösung von bis zu 4Kp60. Eine dedizierte VPU ist bei mit Quad- und Dual-CPUs verfügbar und kodiert/dekodiert alle gängigen Videoformate. In Bezug auf den Arbeitsspeicher bietet diese Box-Lösung bis zu 2 GB DDR3L On-Board-Speicher und ein optionales eMMC 5.0 mit bis zu 16 GB On-Board-Speicher.

Das PAVO ist mit einer Vielzahl von Schnittstellen ausgestattet: optionales HDMI-Interface; Line Out + Mic In Combo TRRS-Audiobuchse; 1x GbE und optional on-board WiFi+BT LE; USB 2.0/3.0 Ports; 1 x RS-232 Serial Port; optional 2x 12-polige Klemmenleistenanschlüsse mit I/Os wie CAN, GPIO, SPI, I2C, und mehr. Android und Linux OS werden unterstützt. Darüber hinaus kann der PAVO mit einer optionalen VESA 100-Halterung oder einer optionalen DIN-Standard-Montageplatte ausgestattet werden.

Über SECO

SECO (IOT.MI) ist an der italienischen Börse gelistet (STAR-Segment) und entwickelt und produziert hochmoderne technologische Lösungen, von miniaturisierten Computern bis hin zu vollständig maßgeschneiderten integrierten Systemen, die Hardware und Software kombinieren.

SECO bietet auch Clea an, eine End-to-End IoT-AI-Analyse-Software-Suite, die auf SaaS-Basis zur Verfügung gestellt wird und es den Kunden ermöglicht, aufschlussreiche Daten von ihren On-Field-Geräten in Echtzeit zu sammeln.

SECO beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter und verfügt über 5 Produktionsstätten, 9 F&E-Zentren und Vertriebsbüros in 9 Ländern. Mit einem Umsatz von mehr als 75 Millionen Euro zum 31. Dezember 2020 beliefert SECO mehr als 300 Blue-Chip-Kunden, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind, darunter Medizintechnik, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Fitness, Verkaufsautomaten und viele andere Bereiche. Die R&D-Kapazitäten von SECO werden durch langjährige strategische Partnerschaften mit Technologiekonzernen und Kooperationen mit Universitäten, Forschungszentren und innovativen Start-ups weiter ausgebaut. Soziale Verantwortung ist Teil der Strategie von SECO. Das Unternehmen ergreift verschiedene Maßnahmen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und seinen Einfluss auf die Menschen und die lokalen Gemeinschaften zu erhöhen.

