Neue Marktübersicht für digitale Tools der kommunalen Wärmewende veröffentlicht

http://energynet.de/downloadsWelche Software passt zur kommunalen Wärmeplanung in einer kleinen Stadt und welches Tool passt zur Planung eines neuen Wärmenetzes mit erneuerbaren Energien? Eine neue, kostenfreie Marktübersicht stellt 35 Softwarelösungen für die Wärmewende in sechs Kategorien vor.

Kommunen, Planungsbüros und Energieversorger arbeiten in Deutschland an der Wärmeplanung und der Umsetzung in die Praxis. Für diesen Prozess sind digitale Arbeitshilfen unverzichtbar. Sie helfen beim Vergleich unterschiedlicher Szenarien, der Planung von Wärmenetzen mit erneuerbaren Energien und der intelligenten Steuerung der Wärmenetze. In der Praxis stehen sie vor einer großen Auswahl an Software-Angeboten. Der Markt ist dynamisch, neue Anbieter kommen hinzu und bestehende ändern ihren Leistungsumfang. Damit ihnen die Auswahl einer geeigneten Software künftig leichter fällt, ist jetzt eine kostenlos verfügbare Übersicht der digitalen Tools für die Wärmewende erschienen.

“Die Marktübersicht schafft Transparenz und gibt Orientierung bei der Suche nach geeigneten digitalen Werkzeugen für die Wärmewende.” Andreas Kühl, Herausgeber der Marktübersicht “Digitale Tools für die Wärmewende”

Die neue Übersicht stellt auf 20 Seiten in 6 Kategorien 35 verschiedene digitale Tools für die Wärmewende vor. Damit bietet sie einen ersten Orientierungsrahmen in den Kategorien Komplettpakete, Kommunale Wärmeplanung, Transformationsplanung und Machbarkeitsstudien, Planung Wärmenetze, Optimierter Betrieb Wärmenetze und sonstige Tools, wie Datenplattformen, Sanierungscheck und Planung von Wärmespeichern.

Die Marktübersicht ist auf energynet.de/downloads kostenfrei als PDF-Datei erhältlich. Herausgeber der Marktübersicht ist Andreas Kühl, Blogger, Fachredakteur und Experte für die kommunale Wärmeplanung.

Andreas Kühl ist Fachredakteur und Blogger auf energynet.de mit Schwerpunkt kommunale Wärmeplanung. Seit 2023 veröffentlicht er regelmäßig Beiträge, Studien und einen wöchentlichen Newsletter zu diesem Thema.

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