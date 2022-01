Neue Online-Veranstaltungen genießen: KULTUR-LOUNGE.org

Kultur online erleben, verstehen und genießen

Kultur online erleben, verstehen und genießen – das ist Konzept und Angebot der frisch eingerichteten KULTUR-LOUNGE.org für ein breites kulturaffines Publikum.

Die Online-Plattform bietet ein spartenübergreifendes Programm an digitalen Vorträgen, Workshops und Events zu Musik und Literatur, zu Bildender Kunst und mehr.

Das Motto: Durch Freude und Vergnügen Kulturhunger befriedigen, aber auch durch Information und Faktenvermittlung Wissensdurst stillen.

Die Palette an Angeboten in verschiedenen Formaten wird stetig erweitert, reicht von Rock und Pop bis Klassik, von Lyrik bis Schriftstellerporträts, von Lesungen bis zu Musikeinlagen und Ateliergesprächen.

Das alles digital via ZOOM – bequem von zu Hause aus.

Die Macher der KULTUR-LOUNGE sind der Überzeugung, dass Kunst und Kultur umso mehr Freude bereiten, je differenzierter wir uns mit ihnen auseinandersetzen können. Dazu ist Erfahrung ebenso wichtig wie Wissen um Hintergründe und Zusammenhänge.

Die KULTUR-LOUNGE bietet dieses Hintergrundwissen in leicht verständlicher Form und qualitativ hochwertig in Online-Meetings mit Experten und Liebhaberinnen für solche, die es sind oder werden wollen.

Das Team hinter der Plattform kann jede Menge Erfahrung in das Projekt einfließen lassen durch langjährige Tätigkeit in den Bereichen Kommunikation, Unternehmens- und Bildungsberatung, als Dozenten und eben auch als produzierende Künstler bzw. Kunstmittler.

Die Homepage KULTUR-LOUNGE.org vermittelt einen gut strukturierten Überblick über das im weiteren Aufbau befindliche Programmangebot. Über bevorstehende Veranstaltungen und zusätzliche Kultur-Angebote informiert zuverlässig ein NEWSLETTER.

Gerade in diesen Corona bedingt eingeschränkten Zeiten zeigt sich, wie wichtig und relevant der kulturelle Bereich für das individuelle Wohl vieler Menschen ebenso wie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.

