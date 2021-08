Neue Premium-Software für Digital Signage

komma,tec redaction bietet Usern mit Display Star 4.0 eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten

Digitale Beschilderung, wohin das Auge blickt. In unserer Zeit ist Digital Signage überall zu finden. So ziemlich jede Branche nutzt elektronische Beschilderung für ihre Zwecke – sei es für Werbemaßnahmen oder um Informationen leicht und effektiv zu verbreiten. Der Hamburger Premium Anbieter für Digital Signage komma,tec redaction hat eine Software entwickelt, die sämtliche Lösungen im Bereich elektronsicher Beschilderung mit Content versieht. Noch praktischer geht es nicht, denn von nun an reicht eine einzige Software aus, um Empfangsmonitore, digitale Wegeleitsysteme, Infoboards sowie elektronische Beschilderungen zu steuern und mit Content zu füttern. Gemäß des Leitsatzes “keep it simple” hat es sich die komma,tec redaction bei der Entwicklung dieser Digital Signage Software zur Aufgabe gemacht, eine benutzerfreundliche Handhabe mit maximaler Funktionsbandbreite zu paaren. Herausgekommen ist mit Display Star 4.0 eine Software, die Nutzern den Arbeitsalltag erheblich erleichtert.

Was kann die Digital Signage Software 4.0? User verplanen ihren Content in einem an Outlook angelehnten Kalender und senden diesen im Anschluss ganz einfach zur Anzeige auf das ausgewählte Display. Dem Nutzer ist es zudem möglich, beliebig viele Inhalte zu verplanen und diese hintereinander, wiederkehrend und je nach gewünschter Bildaufteilung auf dem Display auch gleichzeitig auszustrahlen. Aufgrund einer MS SQL-Datenbank besteht die Möglichkeit, unbegrenzt viele Displays anzusteuern. Hierbei ist es dem User gestattet, diese Ansteuerung in der Software zentral, gruppiert oder individuell vorzunehmen. Die Digital Signage Software Display Star 4.0 versetzt den Nutzer außerdem in die Lage, eine Bildschirmaufteilung zur Multiuserfähigkeit herzustellen. Das bedeutet, dass die Präsentationsfenster zur gleichen Zeit von unterschiedlichen Usern mit digitalem Content bespielt werden können.

Für User zahlt es sich am Ende aus, eine starke Premium Software anzuschaffen statt einer preiswerteren Alternative, denn in der Vergangenheit hat sich häufig gezeigt, dass wer bei der Anschaffung einer Digital Signage Software spart, am Ende in der Regel draufzahlt. Also lieber gleich eine funktionsstarke Software zum Einsatz bringen als später teuer nachrüsten zu müssen. Mit Display Star 4.0 kann der Nutzer direkt in den Genuss der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten kommen und jede nur erdenkliche Digital Signage Lösung bespielen.

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

