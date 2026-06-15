Neue Ratgeber-Webseite für besseren Schlaf gestartet

schlafen-info.de bietet verständliche Informationen und praxisnahe Tipps zur Schlafoptimierung für alle Altersgruppen – von Säuglingen bis Seniorinnen und Senioren.

Weingarten, 12. Juni 2026.

Neuer Online-Ratgeber für gesunden Schlaf

Mit schlafen-info.de ist eine neue Ratgeber-Webseite rund um das Thema Schlaf und Schlafoptimierung online gegangen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die unter Ein- und Durchschlafproblemen leiden, dauerhaft müde sind oder ihren Schlaf gezielt verbessern möchten – verständlich erklärt und ohne Fachchinesisch.

Inhalte: Von Schlafhygiene bis Bildschirmzeit

Auf schlafen-info.de finden Nutzerinnen und Nutzer fundierte Informationen zu Schlafhygiene, Einschlafritualen, Schlafumgebung, dem Umgang mit Bildschirmzeit sowie dem Einfluss von Stress, Ernährung und Bewegung. Ergänzt werden die Inhalte durch einfache Checklists und praktische Tipps, die sich direkt in den Alltag integrieren lassen. Alle Beiträge orientieren sich an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und werden laufend erweitert.

Studierenden-Team entwickelt Angebot für alle Altersgruppen

„Viele Menschen schlafen schlecht, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen“, sagt das vierköpfige Studierenden-Team hinter schlafen-info.de. „Unser Ziel ist es, Orientierung zu bieten: Wir erklären, welche Faktoren den Schlaf beeinflussen, was wirklich hilft und wann professionelle Hilfe sinnvoll ist – kompakt, verständlich und kostenlos zugänglich.“

Die Webseite richtet sich an alle Altersgruppen – von Säuglingen und Kindern über Jugendliche und Erwachsene bis hin zu Seniorinnen und Senioren, die ihren Schlaf verbessern und langfristig etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Interessierte können sich auf schlafen-info.de jederzeit kostenlos informieren und werden Schritt für Schritt an das Thema Schlafoptimierung herangeführt.

Über schlafen-info.de

schlafen-info.de ist eine Online-Ratgeberseite rund um das Thema Schlaf und Schlafoptimierung. Die Plattform bündelt wissenschaftlich fundiertes Wissen in leicht verständlicher Form und bietet praxisnahe Tipps für einen gesunden, erholsamen Schlaf.

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Viktoria Kessel

Doggenriedstraße 70

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