Neue Romanveröffentlichung: „Lilli rockt die Sechziger / Lilli kämpft sich frei“

Eine bewegende Zeitreise durch Aufbruch, Rebellion und Selbstfindung

Zug, 2026 – Mit dem zweiteiligen Roman „Lilli rockt die Sechziger / Lilli kämpft sich frei“ präsentiert die Autorin Monika Schäfer ein eindrucksvolles Werk, das Leserinnen und Leser mitten in die gesellschaftlichen Umbrüche der 1960er- bis 1980er-Jahre eintauchen lässt. Der Titel ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Im Zentrum der Geschichte steht die junge Protagonistin Lilli Knöppkipperdellinger, die sich in einer Zeit des Wandels behaupten muss – zwischen traditionellen Wertvorstellungen, familiären Zwängen und dem wachsenden Wunsch nach Selbstbestimmung. Mit viel erzählerischem Gespür, Humor und pointierter Zuspitzung zeichnet die Autorin das Porträt einer starken, unangepassten Figur, die sich ihren eigenen Weg bahnt.

Der erste Teil des Romans widmet sich den bewegten sechziger Jahren – einer Epoche geprägt von gesellschaftlichen Spannungen, kulturellen Umbrüchen und wachsender Rebellion der Jugend. Der zweite Teil führt die Geschichte in die siebziger und achtziger Jahre weiter und zeigt Lillis Entwicklung hin zu mehr Unabhängigkeit und persönlicher Freiheit.

Das Werk verbindet fiktive Familiengeschichte mit authentischen Einblicken in die Lebensrealität der Nachkriegsgeneration. Themen wie Erziehung, gesellschaftliche Rollenbilder, erste Selbstfindung und der Wandel von Normen werden eindrucksvoll und zugleich unterhaltsam verarbeitet. Dabei entsteht ein lebendiges Zeitbild, das sowohl zum Nachdenken anregt als auch emotional berührt.

Besonders hervorzuheben ist der bewusst gewählte Erzählstil: pointiert, direkt und stellenweise provokant. Lillis unverblümte Art fordert die Leser heraus und eröffnet zugleich neue Perspektiven auf gesellschaftliche Konventionen und individuelle Freiheit.

Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Zeitgeschichte, gesellschaftliche Entwicklungen und starke Frauenfiguren interessieren. Gleichzeitig bietet es auch jüngeren Generationen einen spannenden Zugang zu den Lebenswelten vergangener Jahrzehnte.

Bibliografische Angaben:

Monika Schäfer

Lilli rockt die Sechziger / Lilli kämpft sich frei

ISBN: 978-3-99501-001-8

Erscheinungsort: Zug

Verlag: Paramon Verlag, Imprint Europäische Verlagsgesellschaften GmbH

Über die Autorin

Monika Schäfer, geboren 1948 in Wuppertal, lebt heute in Ostfriesland. Mit ihrem Roman erschafft sie eine fiktive, aber lebensnahe Geschichte, die von den Erfahrungen und Inspirationen einer bewegten Zeit geprägt ist.

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

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