Neue Services schließen Sicherheitslücken

Ravensburg, Juni 2026 – Moderne IT-Landschaften verändern die Anforderungen an IT-Sicherheit grundlegend. Cloud-Anwendungen, mobile Arbeitsplätze, KI und die zunehmende Vernetzung mit Produktionssystemen schaffen komplexe Strukturen, in denen klassische Sicherheitskonzepte oft nicht mehr greifen. ADLON Intelligent Solutions zeigt, warum Unternehmen ihre Security-Strategie neu ausrichten müssen – mit integrierten Ansätzen, größerer Flexibilität und modularen Services, die gezielt Sicherheitslücken schließen.

Wachsende Komplexität schafft gefährliche blinde Flecken

IT ist in vielen Unternehmen historisch gewachsen. Unterschiedliche Systeme, Tools und Sicherheitslösungen existieren nebeneinander, oft ohne gemeinsame Sicht auf Risiken und Schwachstellen.

Mit der zunehmenden Hybridisierung aus On-Premises, Cloud und vernetzten Produktionsumgebungen verschärft sich dieses Problem. Sicherheitsverantwortliche stehen vor der Herausforderung, immer größere und dynamischere Angriffsflächen zu überwachen.

„Die größte Gefahr liegt heute nicht mehr nur im einzelnen Angriff, sondern in der fehlenden Gesamtsicht auf die IT“, sagt Tizian Kohler, Head of Security bei ADLON Intelligent Solutions. „Wenn Zusammenhänge nicht erkannt werden, bleiben Schwachstellen zu lange unentdeckt.“

Warum starre Sicherheitsmodelle nicht mehr funktionieren

Traditionelle Security-Strukturen sind häufig stark organisiert, aber wenig beweglich. Gerade in größeren Organisationen führen etablierte Prozesse und starre Zuständigkeiten dazu, dass auf neue Bedrohungen zu langsam reagiert wird.

Agile, spezialisierte Security-Teams zeigen hier deutliche Vorteile: Sie können schneller auf neue Angriffsmuster reagieren, Bedrohungen besser priorisieren und Sicherheitsmaßnahmen dynamischer anpassen.

Modulare Services schließen gezielt Sicherheitslücken

Parallel dazu verändert sich auch die Art, wie Unternehmen Security organisieren. Statt alle Kompetenzen intern aufzubauen, setzen viele Organisationen auf modulare Services, die gezielt bestehende Lücken schließen.

Dieser strategische Ansatz ermöglicht es, eigene Ressourcen effizient zu ergänzen und gleichzeitig Zugriff auf hochspezialisiertes Know-how zu erhalten. Besonders in Bereichen wie Schwachstellenmanagement und Sicherheitsüberwachung zeigt sich dieser Trend deutlich.

ADLON kombiniert hierfür unter anderem:

kontinuierliches Vulnerability Management zur systematischen Identifikation von Schwachstellen

ein Security Operations Center (SOC) zur Echtzeitanalyse von Sicherheitsereignissen

zentrale Bewertung und Priorisierung von Risiken über Systemgrenzen hinweg

So entsteht eine durchgängige Sicherheitsarchitektur, die vorhandene Strukturen ergänzt, ohne sie vollständig ersetzen zu müssen.

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Über Adlon Intelligent Solutions

Modernes Arbeiten nimmt Fahrt auf und die Geschwindigkeit der Entwicklungen reißt nicht ab. Damit mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne sicher unterwegs sind, gestaltet ADLON den digitalen Arbeitsplatz mit hohem Sicherheitsdenken. Und das seit 35 Jahren. ADLON-Services basieren auf dem NIST-Cybersecurity Framework. Sicherheit ist so kein Add-on, sondern Bestandteil der Leistungen rund um IT-Security, Infrastruktur, Client-Management, Operations, Collaboration und Workplace-Automation/KI.

Fakten zu Adlon

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz

Fokus: der digitale Arbeitsplatz mit Security Fokus nach NIST

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

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