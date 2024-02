Neue sitzende hyperbare Sauerstoff (HBOT) Kammer von deutschen Hersteller X4Oxygen.de

Der größte deutsche Hersteller für hyperbare Sauerstoffkommern, X4Oxgen hat zu Jahresbeginn die lange erwartende sitzende HBOT Kammer vorgestellt. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit ist diese neue Kammer mit der Bezeichung H130-20 bestellbar. Das Gerät eigenet sich für den professionellen Einsatz wie z.B. Ärtze, Heilpraktiker, Kliniken aber auch für für Fitnessstudios und den privaten Einsatz. Durch den geringen Platzbedarf, den Fronteinstieg, den bequemem Liegesessel in Kombination mit der intuitiven Bedienung setzt diese HBOT Kammer in Sachen Benutzerrfreundlichkeit einen neunen Referenz-Standard. Der Betriebsdruck lässt sich von 1,2 bis 2.0 ATA und 0,2 ATA Stufen einstellen. Auffällig ist die hochwertige Ausstattung und moderne durchdachte Technik, sowie die von X4Oxygen bekannte All-in-One Versorgungseinheit. Dieses Gerät kombiniert zwei medizintechnische Kompressoren, aktive Luftkühler, Sauerstoffkonzentrator, Ionisator, Luftentfeuchter in einem Gerät. Der Hersteller verspricht eine 3-fach höhere Effektivität seiner Geräte im Vergleich zum Mitbewerb. Diese hohe Effektivitätssteigerung will der Hersteller durch eine spezielle Sauerstoffaufbereitung erreichen.

Generell ist die Wirkungsweise der hyberbaren Sauerstoffterapie wissentschaftlich und klinisch anerkannt. Breite Aufmerksamkeit und Bekanntheit gewann die hyperbare Sauerstofftherapie im Jahre 2020 nach der Veröffentlichungen der klinischen israelischen Studien zu den Anti-Aging Effekten. und fand nach mehrfacher Bestätigung der Studienergebnisse weltweit Anerkennung. Bekannte Forscher wie Dr. David Sinclair ein Professor für Genetik an der Harvard Medical School diskutieren offen das Phenomen die Möglikeit zu haben, jedes Jahr eine Jahr jünger zu werden. Er sieht Alterung als eine Krankheit, die wie jede andere Krankheit geheilt werden kann.

Da die Behandlung in HBOT Zentren bei 30-60 Behandlungen kostspielig und zeitintensiv sind, bieten Unternehmen wie X4Oxygen auch mobile Heim-Lösungen an. Nach eigenen Aussage ist es Ziel des Unternehmen X4Oxygen der breiten Öffentlichkeit den Zugang zu hocheffizienter, sicherer HBOT Technologie zu ermöglichen. Neue mobile Systeme mit Betriesbdrücken bis 1,5 ATA sind ab 10.000EUR zu beziehen, gebrauchte Systeme teilweise günstiger. Professionelle Anwender und Einzelpersonen können erstmalig am Standort Siegen hyperbare Sauerstoffbehandlung in stationären X4Oxygen Systemen per Anwendung bezahlen. Hierbei soll die neu vorgestelle sitzenden Kammer bei der Verbreitung von „HBOT Pay per Use“ eine große Rolle spielen.

X4 Innovatoin GmbH hat das Ziel innovative Technologien erfolgreich am Markt zu etablieren. Wir sind in z.z. in folgenden Gebieten tätig:

Wellness & Gesundheit, Informationstechnologie, Elektromobilität und Erneuerbare Energien.

