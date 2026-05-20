Neue Thüringen-Broschüre lädt zum Entdecken ein

Das Grüne Herz – Wo sich Kultur und Landschaft treffen

Mit einem neuen Erscheinungsbild und zahlreichen Partnern aus ganz Thüringen präsentiert die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH die Neuauflage ihres bekannten Freizeitjournals. Unter dem Titel „Das Grüne Herz“ entstand eine hochwertige Broschüre, die Thüringen als Erlebnis-, Genuss- und Handwerksregion in all ihren Facetten zeigt.

Seit 25 Jahren informiert das Freizeitjournal Gäste und Einheimische über Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten im Freistaat. Mit der neuen Ausgabe wurde das bewährte Format umfassend weiterentwickelt: Statt einer klassischen Sammlung von Ausflugstipps verbindet „Das Grüne Herz“ heute touristische Höhepunkte, regionale Produkte, traditionelles Handwerk sowie kulturelle und kulinarische Besonderheiten Thüringens in einem gemeinsamen Magazin.

Die Broschüre versteht sich als Inspirationsquelle, um Thüringen neu zu entdecken – bewusst, authentisch und mit Blick auf die Vielfalt der Regionen. Präsentiert werden unter anderem Freizeit- und Erlebnis Angebote, Museen, Schlösser, Familienattraktionen, regionale Manufakturen, Thüringer Spezialitäten sowie traditionsreiche Handwerksbetriebe aus dem gesamten Freistaat.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Regionalität, Qualität und echter Thüringer Identität. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern entstand eine Angebotsübersicht, die nicht nur Lust auf Ausflüge und Genuss macht, sondern zugleich regionale Wertschöpfung und das Bewusstsein für heimische Produkte stärkt.

Auch Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt unterstreicht in seinem Grußwort die besondere Bedeutung des Projekts: „Wer dieses Land besucht, spürt schnell: Hier schlägt das Grüne Herz Deutschlands – kraftvoll, bodenständig und voller Ideen.“

Mit der neuen Broschüre soll genau dieses Lebensgefühl erlebbar werden – für Urlaubsgäste ebenso wie für Einheimische, die ihre Heimat neu entdecken möchten.

Bestellung und Kontakt

Die Broschüre „Das Grüne Herz“ kann ab sofort bestellt werden bei:

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

www.feengrotten.de

Feenphone: 03671 55040

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Firmenkontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

0367155040



http://www.feengrotten.de

Pressekontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Katharina Buchner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550433



http://www.feengrotten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.