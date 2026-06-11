Neue TruSound Neckband Earbuds von Verbatim

ANC, Bluetooth 5.4 und hohe Akkulaufzeiten für den mobilen Einsatz

Eschborn, 10. Juni 2026 – Verbatim, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen und Computerzubehör, erweitert sein Audiozubehör um zwei neue In-Ear-Kopfhörer: die TruSound ANC Neckband Earbuds und die TruSound Pro Neckband Earbuds. Beide Modelle richten sich an Anwender, die Wert auf hohen Tragekomfort und lange Akkulaufzeiten legen. Das Nackenband mit integriertem Akku sorgt für eine komfortable Nutzung, hält die Ohrhörer jederzeit griffbereit und ermöglicht lange Wiedergabezeiten.

Im Gegensatz zu klassischen True-Wireless-Ohrhörern verbleiben die Earbuds beim Neckband-Design sicher um den Hals, wenn sie nicht verwendet werden. Das reduziert das Risiko von Verlust und ermöglicht zugleich den Einsatz größerer Akkus für längere Laufzeiten.

Guter Sound mit aktiver Geräuschunterdrückung

Die TruSound ANC Neckband Earbuds verfügen über Active Noise Cancellation (ANC) zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen und sind in den Farben Schwarz und Grau erhältlich. Über eine Taste können Nutzer flexibel zwischen Noise-Cancelling-, Transparenz- und Normalmodus wechseln. Ein integrierter Gaming-Modus reduziert die Latenz und verbessert die Synchronisation von Bild und Ton. Für Telefonate sorgt Environmental Noise Cancellation (ENC) für eine klarere Sprachübertragung, indem Hintergrundgeräusche reduziert werden.

Ausgestattet mit 13-mm-Dynamiktreibern und einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz bieten die Ohrhörer eine ausgewogene und detailreiche Klangwiedergabe. Bluetooth 5.4 gewährleistet eine stabile und energieeffiziente Verbindung.

Mit einer Akkukapazität von 300 mAh erreichen die TruSound ANC Neckband Earbuds eine Wiedergabezeit von bis zu 28 Stunden und eignen sich damit für den Einsatz im Alltag, im Büro oder auf Reisen. Eine magnetische Auto-On/Off-Funktion schaltet die Ohrhörer automatisch aus, wenn sie zusammengeführt werden, und verbindet sie beim Trennen wieder.

Bis zu 110 Stunden Wiedergabezeit

Für Anwender mit besonders hohen Anforderungen an die Akkulaufzeit bieten die TruSound Pro Neckband Earbuds eine Wiedergabezeit von bis zu 110 Stunden. Möglich wird dies durch ein Dual-Batteriesystem mit 900 mAh, das sich insbesondere für lange Arbeitstage, Reisen und den intensiven Dauereinsatz eignet.

Das Pro-Modell verfügt über 10-mm-Dynamiktreiber für eine ausgewogene Klangabstimmung sowie über Bluetooth 5.4, das für eine zuverlässige drahtlose Verbindung sorgt, und ist in den Farben Schwarz und Blau erhältlich. Auch hier verbessert ENC die Sprachqualität bei Anrufen und virtuellen Meetings.

Wie beim ANC-Modell sorgen der flexible Nackenbügel und die automatische Ein- und Ausschaltfunktion für zusätzlichen Komfort im Alltag. Beide Modelle werden über USB-C geladen. Robuste Materialien wie ABS, Silikon und TPE gewährleisten eine hohe Alltagstauglichkeit. Verschiedene Ohrpassstücke in den Größen S, M und L ermöglichen eine individuelle Anpassung und einen sicheren Sitz.

Die Produkte sind ab sofort im Handel erhältlich.

Weitere Informationen

TruSound ANC Neckband Earbuds: https://www.verbatim-europe.com/de/headsets-and-earbuds/products/trusound-anc-neckband-earbuds-black-30205

TruSound Pro Neckband Earbuds: https://www.verbatim-europe.com/de/headsets-and-earbuds/products/trusound-pro-neckband-earbuds-black-30203

Foto-Download: https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/qDoN8f53jgfGGZo

Videos:

TruSound ANC Neckband Earbuds: https://youtu.be/72pqaK5qnz0?si=dE_On4Cf6DX6_VFw

TruSound Pro Neckband Earbuds: https://youtu.be/9nEFb6TM4K4?si=ADWUM8cPkEWgIYQG ^

Art-Nr. Produktname UVP 30203 TruSound Pro Neckband Earbuds Schwarz 34.99 € 30204 TruSound Pro Neckband Earbuds Blau 34.99 € 30205 TruSound ANC Neckband Earbuds Schwarz 44.99 € 30206 TruSound ANC Neckband Earbuds Grau 44.99 €

Über Verbatim

Die weltweit anerkannten Produkte von Verbatim werden in mehr als 120 Ländern verkauft. Die Produktpalette umfasst optische Speichermedien, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Festplatten, Solid-State-Laufwerke (SSDs), Mobil- und Desktop-Zubehör, Gaming-Zubehör und 3D-Druck-Filamente. Verbatim gehört zu CMC Magnetics, einem taiwanesischen Unternehmen und dem weltweit größten Hersteller von optischen Medien.

Die regionalen Hauptsitze von Verbatim sind: Verbatim Americas – Charlotte, Nordamerika; Verbatim Asia Pacific – Melbourne, Australien; Verbatim EUMEA – Eschborn, Deutschland; Australien; Verbatim Japan – Tokio, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.verbatim.com