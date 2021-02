Neuer Lehrplan für die Schulung ISTQB Advanced Level Technical Tester

Lehrplanwechsel für den Technical Test Analyst – Was ändert sich?

ISTQB® hat im Oktober 2019 einen neuen Lehrplan für den ISTQB Technical Test Analyst herausgegeben. Seit April 2020 ist dieser Lehrplan auch in seiner deutschsprachigen Fassung freigegeben. Aktuell befinden wir uns in einer Übergangsphase, wo Schulungen und Prüfungen sowohl nach dem neuen Lehrplan (Version 2019) als auch nach dem alten Lehrplan (Version 2012) möglich sind. Diese Übergangsphase läuft für englischsprachige Prüfungen bis zum 4. Februar 2021 und für deutschsprachige Prüfungen bis zum 4. August 2021.

Was sind die Gründe für die Überarbeitung? Was sind inhaltlich die wichtigsten Unterschiede? Lohnt es sich, bereits in der Übergangsphase eine Zertifizierung nach dem den neuen Lehrplan anzustreben?

Die Hintergründe:

Es gibt vier wesentliche Gründe die zur Überarbeitung des Lehrplans geführt haben:

Feedback der Stakeholder

ISTQB® hat 2018 eine Befragung seiner Stakeholder durchgeführt und setzt mit dem neuen Lehrplan Feedback aus dieser Befragung um: Beim White-Box Test wurden die Testverfahren „einfacher Bedingungstest“ und „Bedingungs-/Entscheidungstest“ aus dem Lehrplan entfernt, die in der Praxis kaum verwendet werden und daher eher von akademischer Bedeutung sind. Der „Pfadtest“ wurde ersetzt durch den „Basispfadtest“ nach McCabe. Dieses Verfahren ist praxisgerechter, da es auch z.B. bei Schleifen mit vertretbarem Testaufwand auskommt und eine mathematisch sauber definierte und objektiv messbare Abdeckungsmetrik liefert. Bei den Tools wurde das Thema „Werkzeugintegration“ wegen offenbar geringer Resonanz aus dem Lehrplan entfernt. Dafür wurde das stärker nachgefragte Thema „Werkzeugunterstützung für das Testen mobiler Applikationen“ (Simulatoren / Emulatoren) neu aufgenommen.

Dadurch sind zwangsläufig auch Überschneidungen dieser Specialist Module mit dem alten Lehrplan des Technical Test Analyst entstanden. Der neue Lehrplan beseitigt diese Überschneidungen dadurch, dass diese Themen im Technical Test Analyst nun weniger detailliert behandelt werden. Man erhält weiterhin einen soliden Überblick über diese vielfältigen technischen Themen, wird aber für die weitere Vertiefung eher auf die Specialist Module verwiesen.

Link zur Original-Meldung: https://expleoacademy.com/dach/der-neue-lehrplan-fuer-den-istqb-advanced-level-technical-tester/

Die Expleo Academy geht zurück auf die ehemalige Trainingsabteilung der 1986 gegründeten SQS AG. Unter dem heutigen Namen ist die Expleo Academy weltweit tätig und unterhält Niederlassungen auf drei Kontinenten. In mehr als 800 Schulungen trainiert die Expleo Academy jährlich rund 6.000 Teilnehmende. Schwerpunkt sind Schulungen und Weiterbildungen zu Themen wie Software Testing und Architektur-Qualität (ISTQB®, iSAQB®), Business Analyse und Requirements Engineering (BCS, IREB®) und Agiles Vorgehen (Scrum, SAFe). Darüber hinaus gibt die Expleo Academy Werkzeugschulungen für ihre Tool-Partner Atlassian (Jira, Confluence), Tricentis (Tosca) und Micro Focus (ALM, UFT). Die Expleo Academy bietet ihren Kunden weltweit passgenaue Schulungslösungen in öffentlichen Seminaren oder in kundeninternen Veranstaltungen.

