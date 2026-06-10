Neuer Online-Auftritt: BBM entwickelt digitale Wissens- und Serviceplattform konsequent weiter

Mannheim, Juni 2026. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) hat seinen Online-Auftritt komplett überarbeitet. „Wir präsentieren aber nicht nur ein neues Look & Feel unserer klassischen Verbandswebsite. Wir haben vor allem unsere digitale Wissens- und Serviceangebote im Mitgliederbereich umfassend weiterentwickelt“, berichtet Felix Pflanz, Geschäftsführer der BBM Service GmbH.

Der Verband setzt mit dem neuen Webauftritt, modernen Wissensformaten und innovativen digitalen Services ein klares Zeichen als zentrale Kompetenz- und Serviceplattform für Unternehmen. „Gleichzeitig haben wir das Angebot auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen zugeschnitten – die reichen von Fuhrparkverantwortlichen über Mobilitätsmanagerinnen und -manager bis hin zu Geschäftsführung, HR, Einkauf und Nachhaltigkeitsverantwortlichen“, ergänzt Pflanz.

Moderner Auftritt für die betriebliche Mobilität

Die neue Website überzeugt durch klare Strukturen, eine einfachere Nutzerführung und ein moderes Design. Inhalte sind schnell auffindbar und übersichtlicher aufbereitet. Auch die Bildsprache setzt neue Akzente. Die visuelle Gestaltung mit echten Situationen, Bewegung und authentischen Mobilitätsmomenten stehen im Mittelpunkt. Dadurch wirkt das Thema betriebliche Mobilität moderner, menschlicher und näher an der Praxis. „Betriebliche Mobilität verändert sich rasant. Genau darauf richten wir auch unseren Verband aus und haben moderne Wissens- und Contentformate geschaffen, die Orientierung geben und Inhalte für unsere Mitglieder schneller zugänglich machen“, erklärt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BBM.

Mehr Wissen, Service – und der BBM-Buddy unterstützt digital

Neben dem neuen für alle Besucher sichtbaren Webauftritt hat der BBM auch seine digitale Wissensplattform im Mitgliederbereich weiter ausgebaut. Das Fleet- & Mobility-Cockpit bleibt weiterhin das zentrale Wissensangebot des Verbandes mit Informationen, Checklisten und konkreten Handlungsanleitungen und -empfehlungen. Doch das umfassende und kontinuierlich aktualisierte Wissensarchiv wird künftig durch den KI-gestützten „BBM Buddy“ ergänzt. Der intelligente Avatar greift ausschließlich auf die kurartierten Inhalte des BBM zu und ermöglicht Mitgliedern einen schnellen und praxisnahen Zugang Fachwissen. Dadurch erhalten Nutzerinnen und Nutzer hochwertige und verlässliche Informationen sowie zusätzliche digitale Unterstützung. „Das ist mehr als ein digitales Tool. Mit dem BBM Buddy schaffen wir einen neuen, intelligenten Zugang zu relevantem Fachwissen, einen klaren Mitglieder-Mehrwert – sehr schnell und in hoher Qualität“, so Schäfer.

Mit dem Relaunch unterstreicht der BBM seinen Anspruch, die Transformation betrieblicher Mobilität aktiv zu begleiten. Die neue Website verbindet modernen Außenauftritt, bessere Nutzerführung, stärkeren Mitglieder-Mehrwert, intelligenten Wissenszugang und eine zeitgemäße digitale Positionierung des Verbandes.

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Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) ist das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit seiner Gründung im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement bündelt der BBM die Expertise für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Er setzt sich aktiv für die Belange seiner rund 650 Mitglieder ein und gestaltet die Zukunft der betrieblichen Mobilität mit.

Als Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe ist er auch auf europäischer Ebene stark vernetzt.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Can Baltaci (stv. Vorsitzender, Fleet-Management Eppendorf Group SE & Co. KG), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter

Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer

(Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

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Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

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