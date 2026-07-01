Neuer Podcast: „Praxistalk – 5 Minuten zwischen Diagnose und Dialog“

Fünf-Minuten-Impulse für Patientenkommunikation und Praxisführung

Patientenkommunikation, Mitarbeiterführung und Praxismanagement – kompakt, praxisnah und in nur fünf Minuten.

Mit seinem neuen Podcast „Praxistalk – 5 Minuten zwischen Diagnose und Dialog“ richtet sich der Berliner Kommunikationstrainer Sebastian Bayer an Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen, Zahnärzte sowie medizinische Fachangestellte, die ihren Praxisalltag kommunikativ erfolgreicher gestalten möchten.

Während viele Podcasts eine Stunde oder länger dauern, setzt Praxistalk bewusst auf ein anderes Format: Jede Folge dauert genau fünf Minuten. Der Grund ist einfach: Gerade im medizinischen Alltag fehlt häufig die Zeit für langes Plaudern oder ausgedehnte Interviews. Zwischen Sprechstunde, Behandlung und Dokumentation bleibt oft nur ein kurzes Zeitfenster für neue Impulse. Genau hier setzt Praxistalk an. Jede Episode vermittelt ein konkretes Werkzeug, das sich unmittelbar im Praxisalltag anwenden lässt – verständlich, alltagsnah und ohne theoretische Umwege.

Die Themen reichen von Patientenkommunikation, Empathie im Arzt-Patienten-Gespräch und Beschwerdemanagement über Praxisführung, Mitarbeiterbindung und Führungskompetenz bis hin zu Teamkommunikation, Konfliktmanagement, Meetingkultur und der erfolgreichen Vermittlung von Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL).

Dabei greift Sebastian Bayer zahlreiche Situationen auf, die viele Praxisteams täglich erleben: Warum hören Patientinnen und Patienten manchmal nicht zu? Weshalb kündigen gute Mitarbeitende oft überraschend? Wie lassen sich No-Shows reduzieren? Warum entstehen Spannungen im Team? Und wie gelingt eine Kommunikation auf Augenhöhe – selbst in schwierigen Gesprächen?Im Mittelpunkt stehen keine komplizierten Kommunikationstheorien, sondern konkrete Ideen, die sich bereits am nächsten Arbeitstag umsetzen lassen.

„Ich wünsche mir einen Podcast, der keine Zeit kostet, sondern Zeit spart. Fünf Minuten, ein Gedanke, ein Impuls, ein Werkzeug – und im besten Fall eine Idee, die den Praxisalltag nachhaltig verbessert.“, so Sebastian Bayer.

Der Podcast Praxistalk erscheint jeden Montag um 09:00 Uhr auf allen bekannten Podcast-Plattformen und richtet sich an alle, die Kommunikation als entscheidenden Erfolgsfaktor moderner Arzt- und Zahnarztpraxen verstehen.

„Praxistalk“ bei Spotify hören

Kontakt

Bayer Training

Sebastian Bayer

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