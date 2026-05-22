Neuer Podcast von „Curry Paule“ und Sebastian Czaja „Streitfall Berlin“ gestartet

Andreas Kämpf, besser bekannt als „Curry Paule“, und Sebastian Czaja – langjähriger Berliner Politiker und erfahrener Kenner der Hauptstadtpolitik – starten gemeinsam den neuen Videopodcast „Streitfall Berlin“. Das Format bringt zwei Perspektiven zusammen: die direkte Stimme aus Alltag und Unternehmertum auf der einen Seite, politische Erfahrung und Einordnung auf der anderen. In der ersten Folge widmen sich die beiden dem derzeit kontrovers diskutierten Thema „Mietenkataster“ – und damit Fragen, die viele Berlinerinnen und Berliner beschäftigen: Wohnraum, Freiheit, Regulierung und die Zukunft der Hauptstadt. Der Podcast ist ab sofort online verfügbar.

Berlin lebt von Gesprächen, Meinungen und Reibung – und genau daraus entsteht jetzt ein neues Podcastformat. Mit „Streitfall Berlin“ greifen Andreas Kämpf alias Curry Paule und Sebastian Czaja künftig Themen auf, die die Stadt bewegen. Statt politischer Schlagworte oder vorgefertigter Antworten setzen die beiden auf direkte Gespräche, unterschiedliche Perspektiven und bewusst auch auf kontroverse Sichtweisen.

Die Rollenverteilung ist dabei schnell klar: Auf der einen Seite Andreas Kämpf – Unternehmer, Berliner Original und jemand, der täglich die Stimmungen, Sorgen und Meinungen vieler Menschen direkt erlebt. Auf der anderen Seite Sebastian Czaja, der politische Entwicklungen einordnet, Hintergründe liefert und komplexe Zusammenhänge verständlich macht. Genau aus dieser Mischung entsteht ein Format, das aktuelle Themen greifbarer machen will – ohne den Anspruch, auf jede Frage eine endgültige Antwort liefern zu müssen.

Schon die erste Folge zeigt, worum es in „Streitfall Berlin“ gehen soll. Im Mittelpunkt steht das derzeit viel diskutierte Thema eines möglichen Mietenkatasters in Berlin. Dabei sprechen Kämpf und Czaja über die Sorgen vieler Vermieterinnen und Vermieter, über Unsicherheiten auf dem Wohnungsmarkt sowie über die Frage, wie viel staatliche Regulierung sinnvoll ist. Gleichzeitig ordnen sie ein, dass viele aktuell diskutierte Punkte bislang politische Überlegungen und keine beschlossenen Maßnahmen sind.

Immer wieder geht es dabei auch um grundsätzliche Fragen: Wie viel Kontrolle wünschen sich Menschen? Wo endet Regulierung und wo beginnt persönliche Freiheit? Weshalb führen politische Debatten häufig schon zu Verunsicherung, lange bevor überhaupt Entscheidungen getroffen werden? Genau solche Themen sollen künftig regelmäßig aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. Denn „Streitfall Berlin“ will kein Podcast sein, der fertige Antworten vorgibt – sondern einer, der unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringt und neue Denkanstöße liefert.

„Streitfall Berlin“ mit Andreas Kämpf („Curry Paule“) und Sebastian Czaja ist ab jetzt online verfügbar. Auf

Spotify unter https://open.spotify.com/show/033jrN6toT3Bxc0AmOCdU9, bei Apple Podcasts unter https://podcasts.apple.com/us/podcast/streitfall-berlin-zwischen-is-wurscht-und-politik/id1896786048 und auf YouTube unter https://www.youtube.com/channel/UChI_a08of8pP4fFymu1iBHw Links zu den Social-Media-Profilen der Protagonisten sind unter https://linktr.ee/streitfallberlin zu finden.

Curry-Paule ist ein echtes Neuköllner Original. 1964 geboren und aufgewachsen in Neukölln, einem der spannendsten Berliner Bezirke, begann sein beruflicher Werdegang nach einem eher unrühmlichen Abgang in der 9. Klasse der Hauptschule. Es folgte eine Fleischerlehre, später der Meisterbrief. 1986 war Curry-Paule mit gerade einmal 22 Jahren der jüngste Berliner Fleischermeister seiner Zeit. Nach Stationen bei Plus und REWE wurde er Verkaufsleiter für Penny in Ungarn, baute später große Discounter in Rumänien auf und machte sich dort mit drei Partnern selbständig. Seinen Anteil an den insgesamt 38 Läden und dem eigenen Fleischzerlege-Werk in Rumänien verkaufte er 2013 und kehrte nach Berlin zurück, um ein Versprechen einzulösen: Sein Vater liebte Currywurst und wünschte sich immer, dass sein Sohn als Fleischer einen eigenen Imbiss eröffnet. Aus dem Wunsch seines Vaters und dem Vornamen seines Großvaters – Paul Kämpf – entstand so Curry-Paule. Aktuell hat Curry-Paule eine eigene Feinkostlinie mit grandiosem Ketchup und der beliebten „Curry im Glas“. Diese sind im gut sortierten Einzelhandel oder im Internet erhältlich. Curry-Paule avanciert mit seiner direkten und offenen Art, seiner Lebensfreude und seinem Tatendrang aktuell zu einem Berliner Social-Media-Phänomen mit aktuell über 20.000 treuen Followern auf Instagram.

Instagram: https://www.instagram.com/currypaule/

Website: http://www.curry-paule.de/

Kontakt

Curry Paule

Nico Nowarra

Ernst-Thälmann-Straße 77

14532 Kleinmachnow

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