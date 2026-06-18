Neuer Vorstand für sportspaß e.V. in Hamburg

Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein verstärkt seine Führung

Hamburg, 18. Juni 2026. Der Vorstand von sportspaß e.V. erhält ab sofort Verstärkung. Mit Holger Reinke (56) hat Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein einen neuen 3. Vorsitzenden berufen. Die Berufung erfolgte kommissarisch bis zur nächsten regulären Vorstandswahl im Frühjahr 2027.

Mit der Besetzung der bislang vakanten Position des 3. Vorsitzenden stärkt sportspaß die Handlungsfähigkeit seines Vorstands insgesamt und setzt ein positives Zeichen für die weitere Entwicklung des Vereins. Holger Reinke kennt als Trainer und langjähriges Mitglied von sportspaß den Verein aus unterschiedlichen Perspektiven und bringt seine Erfahrungen aus dem Tanzsport in die Vorstandsarbeit ein. Er wird sich besonders um die Belange der über 500 Trainerinnen und Trainer im Verein kümmern.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Holger Reinke eine Persönlichkeit für die Vorstandsarbeit gewinnen konnten, die unseren Verein bereits seit Jahren kennt und nun aktiv mitgestalten wird“, sagt Thomas Vonhof, 1. Vorsitzender von sportspaß e.V. „Seine Erfahrungen als Trainer, Mitglied und Vereinsmensch werden unsere ehrenamtliche Vorstandsarbeit bereichern. Gemeinsam möchten wir die positive Entwicklung von sportspaß fortsetzen und neue Impulse für die Zukunft unseres Vereins setzen.“

Die kommissarische Berufung wurde notwendig, nachdem die Position des 3. Vorsitzenden bei der vergangenen Mitgliederversammlung im April 2026 nicht besetzt werden konnte.

Der Vorstand von sportspaß besteht damit aktuell aus Thomas Vonhof (1. Vorsitzender), Edda Pauls (Schatzmeisterin), Gabriele Held (Schriftführerin) und Holger Reinke (3. Vorsitzender). Weiterhin unbesetzt ist die Funktion des 2. Vorsitzenden. Der Vorstand hofft, hierfür in den kommenden Monaten ein geeignetes Vereinsmitglied zu finden, die sich aktiv in die Weiterentwicklung von sportspaß einbringen und Verantwortung im Vorstand übernehmen wird.

Über sportspaß e. V.

sportspaß e.V. ist mit rund 20.000 Mitgliedern Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein. Der Verein bietet ein vielfältiges Sport- und Bewegungsprogramm für Menschen jeden Alters – von Fitness- und Gesundheitskursen über Tanz, Ballsport und Outdoor-Angebote bis hin zu Entspannungs- und Rehasportangeboten.

sportspaß e.V. wurde 1977 als gemeinnütziger Breiten- und Freizeitsportverein in Hamburg gegründet. Der Verein ist nicht gewinnorientiert und versteht sich als Gemeinschaft von Mitgliedern für Mitglieder. Unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspaß macht“ stehen Freude an Bewegung, Vielfalt und Flexibilität im Mittelpunkt. Die Mitglieder entscheiden selbst, wann, wo und wie sie die zahlreichen Sportangebote in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen. Hinweis zum laufenden Insolvenzverfahren: Der Vereinsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Sämtliche Kurse, Trainingsangebote und Veranstaltungen finden planmäßig statt. Mitglieder können das gesamte Sportangebot weiterhin wie gewohnt nutzen.

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