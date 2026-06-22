Neuerscheinung: „Auf der Suche nach dem Sinn“

Ein poetischer Weg durch Sehnsucht, Hoffnung und Selbstfindung

Paramon veröffentlicht den neuen Gedichtband von Friederike Morgenrot

Mit ihrem neuen Lyrikband „Auf der Suche nach dem Sinn“ lädt die Autorin Friederike Morgenrot ihre Leserinnen und Leser zu einer berührenden Reise durch die Innenwelten des menschlichen Erlebens ein. Die im Paramon-Verlag erschienene Sammlung vereint Gedichte von großer emotionaler Tiefe, die sich mit den universellen Themen Liebe, Verlust, Hoffnung, Erinnerung und der Suche nach dem eigenen Platz im Leben auseinandersetzen.

Die Gedichte zeichnen sich durch eine klare, bildhafte Sprache aus und entfalten ihre Wirkung durch eine besondere Verbindung von Naturbeobachtung und seelischer Reflexion. Schneelandschaften, Frühlingsmorgen, Meeresblicke und blühende Gärten werden zu Spiegeln innerer Zustände und verleihen den Texten eine eindrucksvolle Atmosphäre.

Im Mittelpunkt steht die Frage nach Sinn und Orientierung in einer komplexen Welt. Dabei beschreibt Friederike Morgenrot die menschliche Erfahrung mit großer Offenheit: Sehnsucht und Traurigkeit stehen neben Zuversicht und Trost, Selbstzweifel neben dem Wunsch nach Verbundenheit. Die Gedichte eröffnen Räume für eigene Gedanken und laden dazu ein, innezuhalten und die eigene Lebensgeschichte neu zu betrachten.

Besonders bemerkenswert ist die authentische Stimme der Autorin, die persönliche Erfahrungen in poetische Bilder übersetzt und damit eine Nähe schafft, die viele Leserinnen und Leser unmittelbar berühren dürfte. Die Texte sprechen sowohl Menschen an, die sich für zeitgenössische Lyrik interessieren, als auch jene, die in Literatur Orientierung, Trost oder Inspiration suchen.

Mit „Auf der Suche nach dem Sinn“ veröffentlicht Friederike Morgenrot einen Gedichtband, der die Kraft der Sprache nutzt, um den großen Fragen des Lebens nachzuspüren – ein Werk voller Sensibilität, Nachdenklichkeit und Hoffnung.

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Bibliografische Angaben

Friederike Morgenrot

Auf der Suche nach dem Sinn – Gedichte

ISBN: 978-3-99501-014-8

Erscheinungsjahr: 2026

Verlag: Paramon Verlag

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

Kontakt

Paramon-Verlag

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030 – 39 82 18 45



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