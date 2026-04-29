Neuerscheinung „Champagner & Stöckelschuhe“

Geschichten mit Paula – Ein augenzwinkernder Blick auf das Älterwerden

Champagner & Stöckelschuhe – Geschichten mit Paula: Die 65-jährige KI-Pionierin bricht mit Klischees über das Alter

Gabi Kleber, erfahrene Autorin, veröffentlicht ihr erstes Solo-Buch über die Frage, ob man im Alter eigentlich jung sein muss – und nutzt dafür konsequent modernste Technologie.

Z. Zt. St. Pierre la Mer (Südfrankreich) – Am 15. April ist Gabi Klebers neues Buch „Champagner & Stöckelschuhe – Geschichten mit Paula“, ihr erstes großes Solo-Projekt, das sie zudem auf innovative Weise umgesetzt hat, erschienen. „Champagner & Stöckelschuhe – Geschichten mit Paula“. In einer Zeit, in der Frauen ab 60 oft das Gefühl haben, ständig beweisen zu müssen, dass sie noch „dabei“ sind, setzt Gabi Kleber mit ihrem Buch ein klares Zeichen: Es geht nicht darum, im Alter jung zu sein, sondern darum, gut zu leben.

Geschichten aus der Sicht von Paula

Paula ist die zentrale Figur des Buches, inspiriert von Gabi Klebers eigener Großmutter. Sie ist eine Frau, die das Leben liebt, stets elegant gekleidet ist und am liebsten Menschen um sich hat. In „Champagner & Stöckelschuhe“ erzählt Paula Geschichten aus ihrem Alltag – charmant, trocken und meistens mit einem Glas Champagner in der Hand. Das Buch ist kein Ratgeber, kein Selbsthilfebuch und erst recht kein Anti-Aging-Programm. Es sind Geschichten, die das Leben mit 60+ so mit sich bringt – mal komisch, mal nachdenklich, aber immer mit einem wissenden und lachenden Blick auf die Welt.

Innovation im Alter: Ein Buchprojekt, mit Hilfe von KI realisiert

Was dieses Buchprojekt besonders macht: Gabi Kleber, die selbst fast 66 Jahre alt ist, hat den gesamten Entstehungsprozess von „Champagner & Stöckelschuhe“ – von der Ideenfindung über die Bearbeitung der Buchtexte, die Generierung der Fotos für Paula, die Kreation eines eigenen Paula-Songs, die Gestaltung eines Paula-Shops, die Erstellung eines Flipbooks bis hin zur Webseiten-Bearbeitung und dem Marketing – mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) umgesetzt. Sie ist damit ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Neugier, Lernbereitschaft und der Mut, neue Technologien zu adaptieren, das Alter zu einer Zeit der Innovation und kreativen Entfaltung machen können. Ein inspirierendes Statement gegen Altersgrenzen und für die unbegrenzten Möglichkeiten der digitalen Welt.

Eine Haltung gegen den Jugendwahn

„Meine Haltung dahinter ist einfach: Ich bin nicht hier, um im Alter jung zu sein. Ich bin hier, um gut zu leben“, sagt Gabi Kleber über ihr Buch. Die Autorin, die zwischen dem Schwarzwald und der Provence lebt, möchte mit ihren Geschichten Frauen ermutigen, zu sich selbst und ihrem Alter zu stehen, ohne sich dem Druck des ständigen Jungseins beugen zu müssen.

Über die Autorin

Gabi Kleber ist Autorin, ContentCreatorin und lebt abwechselnd in Idstein i. Ts. und in St. Pierre la Mer (Südfrankreich). Seit einigen Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, wie Frauen ab 60 ihr Leben selbstbestimmt und voller Lebensfreude gestalten können. „Champagner & Stöckelschuhe – Geschichten mit Paula“ ist ihr erstes großes Solo-Buch, nach mehreren erfolgreichen Co-Autorenschaften und einem Adventskalender-Buch.

Buchdetails:

-Titel: Champagner & Stöckelschuhe – Geschichten mit Paula

-Autorin: Gabi Kleber

-Erscheinungsdatum: 15. April 2026

-ISBN:978-3-384-84941-0

-Preis: 19,90 Euro –

Website: Gabi Kleber – Zukunft ist JETZT

Hinweis für Redaktionen: Rezensionsexemplare und Interviewanfragen können gerne per E-Mail an welcome@gabikleber.eu gerichtet werden. Bildmaterial der Autorin und des Buchcovers stehen auf Anfrage zur Verfügung. Besonders für TV-Formate bietet die Autorin spannende Einblicke in die Arbeit mit KI-Tools im Alter.

Gabi Kleber ist Autorin, Mentorin für bewusstes Leben und Content Creatorin mit dem Fokus auf die Zielgruppe 60+. In ihrer Arbeit bricht sie mit Klischees über das Alter und unterstützt Frauen dabei, Neuanfänge und Sichtbarkeit jenseits von Selbstoptimierungsdruck zu gestalten. Durch ihre Kombination aus fundierter Lebenserfahrung, digitaler Neugier und einer humorvollen, ungeschönten Haltung – bekannt durch ihren Kanal „Gabis Couchtalk“ – schafft sie Räume für authentische Gemeinschaft. Sie lebt und arbeitet abwechselnd in Idstein im Taunus und in Südfrankreich am Mittelmeer.

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