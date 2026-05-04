Neues Arzt-Suchportal für Österreich

MKW Medien aus Düsseldorf startet ein regionales Geosuch-Portal, mit dem Patienten in ganz Österreich passende Ärzte schnell und unkompliziert finden.

Düsseldorf/Wien – Mit Aerztebuch.at ist seit Anfang März 2026 ein neues digitales Suchportal für Ärzte in Österreich online. Die Plattform der Düsseldorfer Werbeagentur MKW Medien ermöglicht es Patientinnen und Patienten, Allgemeinmediziner, Fachärzte und Spezialisten in ihrer Region gezielt und übersichtlich zu finden. Das Portal deckt von Beginn an ganz Österreich ab.

Die Idee hinter Aerztebuch.at ist einfach: Wer einen Arzt sucht, soll nicht lange recherchieren müssen. Statt sich durch unübersichtliche Verzeichnisse zu klicken, liefert das Portal standortbasierte Ergebnisse, klar strukturierte Profile und relevante Informationen auf einen Blick – von Sprechzeiten über Fachgebiete bis zu Kontaktmöglichkeiten. Die Nutzung ist für Patienten kostenfrei.

Auch für Ärztinnen und Ärzte bietet das Portal einen unkomplizierten Weg, ihre Praxis digital sichtbarer zu machen. Mit dem wachsenden Anteil an Online-Recherchen vor einem Praxisbesuch wird die digitale Auffindbarkeit für Mediziner zu einem zunehmend wichtigen Faktor.

„In Österreich fehlte aus unserer Sicht bislang ein Portal, das die Arztsuche wirklich einfach macht – ohne Werbeüberfrachtung und mit klarem regionalem Fokus“, erklärt Michael Schmitt, Inhaber von MKW Medien. „Mit Aerztebuch.at schließen wir genau diese Lücke. Unser Ziel ist es, Patienten und Ärzte effizient zusammenzubringen.“

Aerztebuch.at ist Teil der Geosuch-Portal-Strategie von MKW Medien. Die Agentur entwickelt branchenspezifische Suchportale, die Dienstleister mit den Menschen verbinden, die gezielt nach ihnen suchen. Weitere Portale für andere Branchen sind bereits in Vorbereitung.

Das Portal ist unter https://aerztebuch.at erreichbar.

Über MKW Medien

MKW Medien – Kommunikation & Werbung mit Sitz in Düsseldorf ist eine Werbeagentur, die sich auf die Entwicklung und den Betrieb digitaler Geosuch-Portale und regionaler Medienlösungen spezialisiert hat. Unter der Leitung von Michael Schmitt entstehen Plattformen, die Branchen, Dienstleister und ihre Zielgruppen zielgerichtet zusammenführen. Mehr Informationen unter https://mkw-medien.de

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MKW Medien – Kommunikation & Werbung

Michael Schmitt

Brehmstraße 3

40239 Düsseldorf

Tel: +49 211 96 292 033

E-Mail: info@mkw-medien.de

Web: https://mkw-medien.de

MKW Medien betreibt und entwickelt eigene digitale Suchnetzwerke und Branchenplattformen, auf denen Unternehmen gezielt sichtbar gemacht werden. Firmen werden regional strukturiert dargestellt, sodass potenzielle Kunden schnell passende Anbieter in ihrer Umgebung finden. Der Fokus liegt auf der strategischen Platzierung in relevanten Umkreisen und Kategorien sowie der Optimierung der Auffindbarkeit. So steigern wir nachhaltig Reichweite, Sichtbarkeit und Anfragen für unsere Kunden.

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