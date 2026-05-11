Neues Veranstaltungsformat im Königlichen Kurgarten: „SoleKlangSommer“ startet am 29. Mai 2026

BAD REICHENHALL. Mit dem neuen Format „SoleKlangSommer“ setzt die Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH in diesem Jahr ein bewusstes Zeichen für kreative Weiterentwicklung. Eine neue Veranstaltungsreihe im Königlichen Kurgarten die Klang, Atmosphäre und salzhaltige Luft auf besondere Weise miteinander verbindet.

Auftakt der Veranstaltungsreihe ist am 29.05.2026.

Im Mittelpunkt steht eine neu eingerichtete Sommerbühne zwischen Gradierhaus und AlpenSole-Brunnen. Sie verknüpft bewusst die Besonderheiten des Staatsbads Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain: Alpensalz und Alpensole sowie die lange Tradition der Kurmusik. Aus dieser Verbindung von Natur, Geschichte und musikalischer Kultur entsteht das neue Format „SoleKlangSommer“, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander in Dialog setzt.

Der Hintergrund für die Weiterentwicklung ist auch organisatorischer Natur: Aufgrund der aktuellen Baustellensituation rund um das Kurgarten-Cafe ist der Konzertpavillon derzeit nicht wie gewohnt bespielbar. Auch etablierte Formate können unter diesen Bedingungen nicht umgesetzt werden. Gleichzeitig wurde diese Situation gezielt als Chance genutzt, um bestehende Konzepte weiterzuentwickeln.

„Mit „SoleKlangSommer“ wollten wir ganz bewusst neue Impulse setzen und unsere Angebote weiterentwickeln. Das neue Veranstaltungsformat verbindet klassische Klänge mit weiteren musikalischen Stilrichtungen. Ziel ist es, unseren Besucherinnen und Besuchern unvergessliche Sommerabende mit einem entspannten Aufenthalt im Königlichen Kurgarten direkt am AlpenSole-Brunnen zu bieten, erklärt Staatsbadgeschäftsführer Dirk Sasse“.

Insgesamt umfasst der „SoleKlangSommer“ acht Konzerte über die Saison hinweg.

Tickets und Termine unter: staatsbad-bad-reichenhall.de/soleklangsommer

Die Staatsbad GmbH steht für Qualität und Sicherheit, welche sich in all unseren Leistungen widerspiegeln. Herr Dirk Sasse ist Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH und trägt die wirtschaftliche, strategische sowie personelle Gesamtverantwortung.

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