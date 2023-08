Neuste Off Plan Immobilien in Dubai

Seascape, Rashid Yachts & Marina und Jouri Hills Phase 3, Jumeirah Golf Estates

Seascape at Rashid Yachts & Marina ist ein neues Projekt von Emaar Properties, das Apartments und Stadthäuser mit 1 bis 3 Schlafzimmern direkt am Wasser in Mina Rashid bietet. Erleben Sie den neu definierten Luxus direkt am Meer in den vier mehrstöckigen Gebäuden, wo diese zeitgenössischen Residenzen anspruchsvolle Annehmlichkeiten und eine ruhige Umgebung mit aufregenden Geschäften und Attraktionen bieten.

Die erstklassige Weltklasse-Adresse Rashid Yachts & Marina bietet exklusiven Zugang zu 430 Nassliegeplätzen für Yachten mit hochmodernen Einrichtungen und einem fachkundigen Yachthafenteam, das Ihnen zur Verfügung steht. Entdecken Sie den Lebensstil, der Ihnen ein Fest der Möglichkeiten bietet, bei dem Sie das angesagteste Ziel mit Sandstränden und dem besten kosmopolitischen Lebensstil ansteuern.

Es ist eine wunderbare Wohngemeinschaft, die den Menschen den attraktivsten Lebensstil in Dubai bietet. Die Nachbarschaft bietet eine Adresse mit einem so hohen Maß an Luxus, wo Sie einen Lebensstil wie nie zuvor erleben werden. Den Käufern wird diese wirklich bemerkenswerte Gelegenheit geboten, weil sie ihr Leben verbessern und ein Yachting-Ziel in Dubai bieten wird.

Der Luxus, der Stil und die Eleganz dieser Anlage werden durch den atemberaubenden Blick auf den Yachthafen und den blauen Horizont des Golfs mit seinem endlosen Wasser geboten. Sie haben Zugang zu Einrichtungen und Dienstleistungen, zu denen die Allgemeinheit nicht so leicht Zugang hat. Daher ist es wichtig, dass Sie eine Entscheidung treffen, die nicht nur für Sie selbst, sondern auch für Ihre Familie von Vorteil ist.

Projekt-Highlights:

– Hochwertige Design-Apartments und Stadthäuser mit 1 bis 3 Schlafzimmern

– Langer Kanalpool mit Yachthafenpromenade

– Einzelhandel und Gastronomie direkt am Wasser

– Fußgängerbrücken für schnellen Zugang

– Attraktive Zahlungsplanoptionen

– Hochmoderne Einrichtungen wie nie zuvor

Die Bewohner von Emaar Seascape haben Zugang zu einer breiten Palette einzigartiger und faszinierender Annehmlichkeiten, die sie mit ihren Familien teilen können, um glückliche Erinnerungen zu schaffen. Die Anlage befindet sich in einem Yachthafen, der eine Vielzahl von Freizeiteinrichtungen bietet, darunter eine großzügige Promenade mit Gastfreundschaft auf dem Wasser, wo Sie sich wie nie zuvor verwöhnen lassen können.

Wichtigste Annehmlichkeiten:

– Schwimmbad

– Sporthalle

– Jogging-Pfade

– Parkmöglichkeiten

– Gepflegter Garten

– Barbecues Bereich

– Schwimmende Restaurants

– Kinderspielplatz

– Jachthafen und Promenade

Die Emaar Seascape Residences befinden sich in der erstklassigen Rashid Yachts & Marina in Mina Rashid und bieten einen Lebensstil am Wasser für alle. Die Bewohner dieses Stadtteils haben eine fantastische Möglichkeit, eine Reihe von anderen Gegenden und Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erreichen, da sie über die Sheikh Zayed Road leicht zu erreichen sind. Der Ort ist Dubais neueste und beispiellose Wohnhafenadresse, die mit ihren Nassliegeplätzen und Yachteinrichtungen einen erweiterten Lebensstil bietet.

Verkehrsanbindung in der Nähe:

– 10 Minuten – Sheikh Zayed Road

– 15 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 20 Minuten – Die Dubai Mall

– 20 Minuten – Burj Khalifa

– 20 Minuten – Dubai Creek Hafen

– 20 Minuten – Stadtzentrum Dubai

Emaar Seascape at Rashid Yachts & Marina in Mina Rashid ist ein Masterplan-Projekt, das den Bewohnern einen Lebensstil direkt am Strand bietet, der mit den exklusiven Vorteilen der Gemeinschaft einhergeht. Die Anlage bietet einen weitläufigen Lebensstil mit luxuriösem Wohnraum, so dass jeder einen herausragenden und einzigartigen Lebensstil erleben kann.

Da sich die Anlage in einer erstklassigen Lage befindet, haben die Bewohner außerdem leichten Zugang zu einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und genießen ein Höchstmaß an Sicherheit und Privatsphäre innerhalb der Gemeinde. Dies ermöglicht den Bewohnern einen Lebensstil, der sowohl bequem als auch umweltfreundlich ist.

Emaar Seascape bietet eine Reihe von stilvollen Design-Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Stadthäusern mit 3 Schlafzimmern, die mit den exklusiven Vorzügen des Viertels verbunden sind. Die modernen Wohneinheiten sind ein Meisterwerk an Details und Design, bei dem die Bewohner den endlosen Blick auf das Wasser genießen können.

Jedes der Appartements ist auf höchst individuelle und ansprechende Weise gestaltet, so dass es sich leicht von den anderen unterscheiden lässt, und die Mieter können jede Einheit erwerben, die ihren Bedürfnissen entspricht.

Erleben Sie den Inbegriff des Wohnens mit Jouri Hills Phase 3 in Jumeirah Golf Estates, einem neuen Projekt von Arada Developer, das Stadthäuser und Villen mit 3 bis 5 Schlafzimmern bietet. Dieses Projekt der Luxusklasse ist die Krönung moderner Architektur, atemberaubender Aussichten und erstklassiger Annehmlichkeiten, wo Luxus und Natur direkt vor der Haustür aufeinandertreffen. Sie bietet einen außergewöhnlichen Lebensstil, der den Bedürfnissen der modernen Familie gerecht wird. Da in dieser exklusiven Phase nur 92 Einheiten zur Verfügung stehen, sollten Sie die Gelegenheit ergreifen, ein Teil dieser exquisiten Gemeinschaft zu werden.

Jumeirah Golf Estates erstreckt sich über 1.119 Hektar üppiger grüner Fläche und ist nicht nur ein Wohnparadies, sondern ein Golfplatz von Weltklasse, der opulentes Leben neu definiert. Eingebettet in zwei international anerkannte Meisterschaftsgolfplätze, Earth und Fire, ist diese exklusive Anlage mehr als nur eine Adresse; sie ist ein Tor zu einem unvergleichlichen Lebensstil. Mit einer sorgfältig geplanten Verschmelzung von Luxuswohnungen und Freizeiteinrichtungen verkörpert es die Essenz der urbanen Eleganz des neuen Dubai.

Die Siedlung verbindet nahtlos zeitgenössische Architektur mit der ruhigen Schönheit der Natur. Jede Wohnung ist eine Leinwand mit modernem Design, die kunstvoll mit der Pracht des natürlichen Lichts durchdrungen ist. Vom Boden bis zur Decke reichende Fenster und doppelt so hohe Räume schaffen eine Atmosphäre der Entspannung. Die Häuser wurden sorgfältig in die Natur integriert, indem Bäume und Grünflächen in das Design integriert wurden, was eine ununterbrochene Verbindung zur Umwelt verspricht.

Wenn die Sonne über den Golfplätzen untergeht, sind die Bewohner eingeladen, Luxus in einem unvergleichlichen Ausmaß zu erleben. Diese Häuser gehen über die Ästhetik hinaus; sie bieten eine Reihe von intelligenten Funktionen, die die Sicherheit, den Komfort und die Umweltverträglichkeit verbessern. Die zukunftsweisenden Technologien fügen sich nahtlos in die natürliche Welt ein und spiegeln ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Innovation und Nachhaltigkeit wider.

Für Investoren, die auf der Suche nach einer einmaligen Gelegenheit sind, stellt diese neueste Serie nicht nur ein Haus dar, sondern auch eine kluge Investition in die florierende Immobilienlandschaft Dubais. Mit ihrer begrenzten Anzahl von Einheiten verspricht sie Exklusivität und Wertsteigerung für anspruchsvolle Investoren.

Wichtigste Highlights:

– Eine Mischung aus Stadthäusern mit 3 und 4 Schlafzimmern und freistehenden Villen mit 5 Schlafzimmern

– Begrenzte Anzahl von 92 Einheiten, die Exklusivität und Privatsphäre gewährleisten

– Neue Wohnanlage in den Jumeirah Golf Estates

– Auf 1.119 Hektar üppig grüner Landschaft gelegene Gemeinschaftsumgebung

– Mit Blick auf zwei international anerkannte Meisterschaftsgolfplätze

– Attraktive und flexible Zahlungsplanoptionen stehen zur Verfügung

– Perfekt für Golfliebhaber inmitten der Wunder der Natur

Arada Jouri Hills Phase 3 bietet Ihnen einzigartige Annehmlichkeiten und Einrichtungen, die Sie jeden Tag in einer ruhigen Umgebung entspannen und relaxen lassen. Gönnen Sie sich einen unvergleichlichen Lebensstil mit einer Reihe von Weltklasse-Annehmlichkeiten. Ob Sie sich am Pool entspannen, im Fitnesscenter aktiv sind oder in den üppigen Gemeinschaftsräumen Zeit mit Ihren Lieben verbringen, die Anlage bietet eine Reihe von Annehmlichkeiten, die Ihr Wohnerlebnis verbessern. Die exklusive Wohnanlage bietet allen Bewohnern einen direkten Zugang zu den Grünanlagen, wo sie den grünen Lebensstil genießen können.

Wichtige Einrichtungen:

– Wellfit-Fitnessstudio

– Skatepark

– Amphitheater

– Fußballplatz

– Basketballplatz

– Padel-Tennisplatz

– Fünf-Sterne-Country-Club

– Entertainment-Zone

– Kinderspielplatz

– Joggingstrecke mit Schleife

– Radfahrstrecke mit Schleife

Jouri Hills Phase 3 liegt in den renommierten Jumeirah Golf Estates und bietet eine beneidenswerte Lage inmitten üppiger grüner Landschaften und zweier international anerkannter Meisterschaftsgolfplätze – Earth und Fire. Diese 1.119 Hektar große, geschlossene Wohnanlage ist ein Investitionsparadies mit attraktiven Möglichkeiten. Tauchen Sie ein in die Ruhe der Natur und schließen Sie gleichzeitig nahtlos an die Lebendigkeit des neuen Dubai an.

Nahe gelegene Orte:

– 10 Minuten – Stadtzentrum Me’aisem

– 08 Minuten – Dubai Sports City

– 15 Minuten – Jumeirah Village Circle

– 15 Minuten – Motor City

– 20 Minuten – Palm Jumeirah

– 30 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 35 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Jouri Hills Phase 3 von Arada Developer ist ein durchdachtes Bauprojekt, bei dem Natur und Moderne in den Jumeirah Golf Estates harmonisch nebeneinander bestehen. Die Architektur ist so konzipiert, dass sie das natürliche Licht maximiert und eine Atmosphäre der Ruhe und Entspannung schafft. Mit einer Mischung aus zeitgenössischem Design und von der Natur inspirierten Elementen, einschließlich sorgfältig integrierter Grünflächen, definieren diese Villen und Stadthäuser anspruchsvolles Wohnen neu.

Entdecken Sie eine Reihe von exquisit gestalteten Grundrissen in Jouri Hills Phase 3 mit Stadthäusern mit 3 und 4 Schlafzimmern und freistehenden Villen mit 5 Schlafzimmern, jedes mit seinem eigenen einzigartigen Charakter. Vom Boden bis zur Decke reichende Fenster, Oberlichter und doppelt so hohe Räume verleihen jeder Ecke ein Gefühl von Offenheit. Die Häuser sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die die Sicherheit, den Komfort und die Umweltverträglichkeit verbessern und Ihnen ein modernes, komfortables und exklusives Wohnerlebnis bieten.

