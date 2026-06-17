Nicht der Druck entscheidet. Sondern die Antwort darauf.

Der wirtschaftliche Druck auf den deutschen Mittelstand wächst. Das aktuelle Stress-Ranking der Wirtschaftsauskunftei Creditsafe, über das die WELT vergangene Woche berichtet hat, zeigt eine zunehmende Belastung in zahlreichen Branchen. Hohe Kosten, knappe Margen, volatile Nachfrage, Investitionszurückhaltung und anhaltender Wettbewerbsdruck belasten viele Unternehmen. Dabei sind längst nicht mehr nur klassische Krisenbranchen betroffen. Auch technologie- und wissensintensive Dienstleistungsbereiche verzeichnen steigende Stresswerte. ¹

Die Entwicklung ist ernst. Sie verdient eine nüchterne Betrachtung.

Doch die eigentliche Botschaft des Stress-Rankings liegt nicht allein in den Belastungen, die es dokumentiert. Die Herausforderungen sind sichtbar. Neu ist vielmehr die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren müssen.

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht, wie groß der Druck ist. Die entscheidende Frage lautet: Wie bleiben Unternehmen unter veränderten Rahmenbedingungen dauerhaft handlungsfähig?

Die Antwort darauf liegt nicht in kurzfristigen Reaktionen. Sie liegt in langfristiger Unternehmensentwicklung. Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln, Investitionen gezielt steuern, neue Marktanforderungen aufnehmen und ihre Organisation auf eine zunehmend dynamische Zukunft ausrichten.

Gerade Familienunternehmen verfügen dafür über einen besonderen Vorteil. Sie denken traditionell nicht in Quartalen, sondern in Generationen.

Genau deshalb gewinnt ein Thema besondere Bedeutung: die Unternehmensnachfolge.

Denn wenn sich Märkte verändern, genügt es nicht, Verantwortung lediglich weiterzugeben. Es geht darum, die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens über Generationen hinweg zu sichern. Nachfolge wird damit zu einer strategischen Führungsaufgabe. Sie verbindet die Bewahrung erfolgreicher Werte und Stärken mit der Fähigkeit, notwendige Veränderungen konsequent voranzutreiben.

„Wegsterben ist keine Option“, sagt Prof. Dr. Guido Quelle, geschäftsführender Gesellschafter der Mandat Managementberatung. „Die Zukunft eines Unternehmens entscheidet sich nicht daran, wie schwierig die Rahmenbedingungen sind. Sie entscheidet sich daran, wie konsequent Unternehmerinnen und Unternehmer die Zukunft gestalten.“

Vor diesem Hintergrund widmet sich Prof. Dr. Guido Quelle in seinem Vortrag „Wegsterben ist keine Option!“ der Frage, wie Familienunternehmen den Generationenwechsel erfolgreich gestalten können. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht die rechtlichen oder organisatorischen Aspekte der Nachfolge, sondern vor allem die strategischen Fragen dahinter: Wie bleibt ein Unternehmen wachstumsfähig? Wie werden Werte und Unternehmenskultur weitergegeben? Wie gelingt es, Kontinuität und Erneuerung miteinander zu verbinden?

Der Vortrag zeigt auf, warum Nachfolge kein isoliertes Ereignis am Ende einer Unternehmerlaufbahn ist, sondern Teil einer langfristigen Wachstums- und Zukunftsstrategie. Wer Nachfolge als strategischen Prozess versteht, schafft die Voraussetzungen dafür, dass das Unternehmen auch in zehn oder zwanzig Jahren erfolgreich am Markt bestehen kann.

Das Stress-Ranking macht deutlich, dass die Herausforderungen für den deutschen Mittelstand nicht kleiner werden. Gerade deshalb sind Zuversicht, Gestaltungswille und langfristiges Denken gefragt.

Nicht der Druck entscheidet. Sondern die Antwort darauf.

Quelle:

¹ Creditsafe Stress-Ranking 2026, zitiert nach Carsten Dierig: „ So vollzieht sich das stille Verschwinden des deutschen Mittelstands“, WELT, 12.06.2026.

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 300 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region.

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