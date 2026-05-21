Niederlande starten neues Mautsystem – UTA Edenred bietet drei Lösungen

– Auf die Eurovignette folgt in den Niederlanden ab 1. Juli 2026 ein kilometerbasiertes Mautsystem

– Drei Lösungen: EETS-Mautboxen UTA One® next, UTA RoadPass Pro sowie nationale NedLinq OBU [On-Board Unit]

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, bietet mit den EETS-Mautboxen UTA One® next, UTA RoadPass Pro sowie der NedLinq OBU drei maßgeschneiderte Lösungen zur Mautabwicklung in den Niederlanden an und unterstützt seine Kunden damit bei der Umstellung auf das neue niederländische Mautsystem.

Am 1. Juli 2026 wird in den Niederlanden ein kilometerbasiertes Mautsystem eingeführt. Die bisherige Eurovignette verliert in den Niederlanden zum 30. Juni 2026 ihre Gültigkeit. Alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen mit einer Mautbox/OBU ausgestattet und registriert sein, um Mautgebühren zu entrichten – unabhängig davon, ob das Fahrzeug auf mautpflichtigen Straßen fährt oder nicht. Die Lkw-Maut, sog. „Vrachtwagenheffing“, gilt auf fast allen Autobahnen sowie auf einigen Provinz- und Gemeindestraßen. Sie betrifft sowohl niederländische als auch ausländische Lkw.

Das neue Mautsystem soll eine gerechtere Kostenverteilung für die Nutzung der niederländischen Straßen ermöglichen. Die Mauteinnahmen sind für den Ausbau, die Instandhaltung und die Modernisierung des dortigen Straßennetzes vorgesehen. Damit verfolgen die Niederlande das Ziel, den Straßengüterverkehr klimafreundlicher zu gestalten und die Emissionen im Transportsektor langfristig zu senken.

Drei On-Board Units aus dem UTA Edenred-Portfolio sind für die Mautabwicklung in den Niederlanden geeignet:

– Die UTA One® next ist eine 4G-kompatible OBU für die streckenabhängige Mautzahlung. Sie deckt 18 europäische Länder ab und bietet Features wie Flottenüberwachung und Fernänderung über die Plattform HUB4Trucks. Es ist die derzeit umfassendste Mautlösung von UTA Edenred und eine der leistungsstärksten OBUs am Markt.

– Die UTA RoadPass Pro ist eine flexible 4G-kompatile OBU, ebenfalls für die streckenabhängige Mautzahlung und absolut leistungsstark in West- und Zentraleuropa. Sie deckt heute bereits 10 EU-Länder sowie weitere Brücken und Tunnel ab.

– Die NedLinq OBU ist ausschließlich für die Mautabwicklung in den Niederlanden nutzbar und somit insbesondere für Nutzer mit regelmäßigem Fahrtenprofil in den Niederlanden geeignet. Sie kann jedoch auch für spontane Fahrten in die Niederlande verwendet werden. Die Registrierung erfolgt direkt über NedLinq, die Abrechnung über die UTA Card.

UTA Edenred empfiehlt eine frühzeitige Bestellung der On-Board Units, damit alle Fahrzeuge rechtzeitig ausgestattet sind. Bei einer zu späten Bestellung kann eine zeitige Auslieferung nicht gewährleistet werden. Wer bereits eine UTA One® next nutzt, kann den Mautkontext Niederlande bereits heute im UTA Service Center vor-aktivieren, um zum 01. Juli startklar zu sein. Alternativ sind beide EETS Mautboxen über das UTA Service Center bestellbar. Am 11. Juni 2026 veranstaltet UTA Edenred zudem ein englischsprachiges Webinar zum neuen Mautsystem in den Niederlanden, für das sich Interessierte hier anmelden können. Weiterführende Informationen zur Maut in den Niederlanden und den dafür passenden On-Board Units gibt es hier.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 89.000 Akzeptanzstellen in 38 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue). Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

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