nLighten macht Colocation zum Produkt: Kunden werden in drei Tagen statt in drei Monaten betriebsbereit

Ein vorgefertigtes Cabinet zum Festpreis, das Reibungsverluste bei der Edge-Bereitstellung beseitigt und Kunden eine europaweite Skalierung ermöglicht

Frankfurt, 3. Juni 2026 – nLighten hat heute ReadyCabinet vorgestellt, ein vorkonfiguriertes Colocation-Produkt zum Festpreis, mit dem Kunden innerhalb von drei Werktagen einsatzbereit sind. ReadyCabinet ist der neue Standard-Einstiegspunkt in die paneuropäische Edge-Plattform von nLighten.

Das Produkt basiert auf einer einfachen Idee: Colocation von einem maßgeschneiderten Engineering-Projekt in ein skalierbares, serienmäßiges Produkt zu verwandeln. Da Unternehmen, Scale-ups und Vertriebspartner darum wetteifern, Edge-Kapazitäten bereitzustellen, sind die üblichen Vorlaufzeiten von drei bis sechs Monaten bei herkömmlicher Colocation zu einem Wettbewerbsengpass geworden. Mit ReadyCabinet erhalten Kunden ein Cabinet mit voller oder teilweiser Ausstattung, einer Leistung von bis zu 5 kW und vorverdrahteter nConnect-Konnektivität, der Interkonnektivitätsplattform von nLighten.

Colocation als Produkt

„Wir lösen Colocation von der maßgeschneiderten Technik und machen sie zu einem skalierbaren Produkt“, sagte Joachim van Collenburg, VP Enabling Services bei nLighten. „ReadyCabinet spiegelt diese Realität wider. Es ist ein bewusst einfaches Produkt, das als Einstiegspunkt für eine viel längere Reise mit unseren Kunden konzipiert ist.“

Der Bereitstellungsprozess umfasst drei Schritte: ein Angebot mit Verfügbarkeitsangabe in Echtzeit und einer fünftägigen Cabinet-Reservierung; ein unterzeichnetes Serviceauftragsformular, für das keine Entwurfsprüfung erforderlich ist; und die Cabinet-Übergabe innerhalb von drei Werktagen nach Auftragserteilung. Kunden können ihre Geräte einfach ins Cabinet einbauen und loslegen.

Der Einstieg in eine skalierbare Plattform

ReadyCabinet ist der erste Schritt im „Colocation Continuum“ von nLighten, einer mehrstufigen Plattform, die es Kunden ermöglicht, nahtlos von einem einzelnen Cabinet auf Umgebungen mit hoher Dichte und Flüssigkeitskühlung zu skalieren, und zwar auf derselben europäischen Plattform, die vom selben Team verwaltet wird.

Das Produkt bietet Kunden heute einen risikoarmen Einstieg mit einem klaren Wachstumspfad für die KI- und Hochleistungs-Computing-Workloads von morgen.

Entwickelt für den europäischen Edge-Bedarf

ReadyCabinet reagiert auf drei strukturelle Veränderungen, die die Nutzung digitaler Infrastruktur in Europa neu gestalten:

– Anforderungen an eine schnelle Bereitstellung an mehreren Standorten: KI-Inferenz, Anwendungen mit geringer Latenz und Edge-Anwendungsfälle erfordern eine schnelle Präsenz in mehreren Märkten.

– Nachfrage nach reproduzierbaren Infrastrukturmodellen: Kunden können sich maßgeschneiderte Designzyklen für jeden Standort nicht mehr leisten; sie benötigen einen konsistenten, standardisierten Baustein.



– Schnellere, partnergeführte Bereitstellung: MSPs und Vertriebspartner benötigen standardisierte, katalogisierte Produkte, die ohne Rückgriff auf Spezialisten angeboten und bereitgestellt werden können.

Alle ReadyCabinet-Bereitstellungen laufen auf dem paneuropäischen Edge-Netzwerk von nLighten, das zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird, mit transparenter, nach Verbrauch abgerechneter Stromkostenabrechnung und ohne versteckte Gebühren.

ReadyCabinet ist ab sofort an ausgewählten nLighten-Standorten verfügbar, wobei die Verfügbarkeit im Laufe des Jahres 2026 weiter ausgebaut wird. Aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie unter nlighten.com/readycabinet.

Über nLighten



nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in den wichtigsten europäischen

Wirtschaftszentren entwickelt und betreibt. Die strategisch verteilten Rechenzentren bieten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang. nLighten arbeitet daran, eine europaweite Präsenz in allen größeren Städten und kleineren Wirtschaftszentren aufzubauen.

Die Edge-Rechenzentren von nLighten sind close, coupled, connected: Durch die Nähe zu Kunden und Nutzern stellt nLighten niedrige Latenzzeiten und hohe Verfügbarkeit für Unternehmen, mobile Arbeitskräfte und private Nutzer sicher. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit werden die Rechenzentren von nLighten mit der lokalen Gemeinschaft verbunden, um so zur Netzstabilität beizutragen und die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Anbindung an ein umfangreiches

Netzwerk von Netzbetreibern und Dienstanbietern ermöglicht nLighten eine nahtlose Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa.

Gegründet im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Fachwissen in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt durch I Squared Capital, einen führenden globalen Infrastrukturinvestor, setzt nLighten neue Maßstäbe für die digitale Infrastruktur in Europa.

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nLighten

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Tel.: +49 170 3081972

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