nLighten und Arqit beweisen, dass die Public Cloud genutzt werden kann, ohne dabei auf Souveränität zu verzichten

Unternehmen können nun sensible und regulierte Workloads in Public-Cloud-Umgebungen betreiben und dabei die Kontrolle über ihre Daten, Verschlüsselungsschlüssel und Compliance-Anforderungen behalten.

Frankfurt, 16. Juli – nLighten, der europäische Edge-Rechenzentrumsanbieter, und Arqit Quantum Inc.(NASDAQ: ARQQ, ARQQW), ein weltweit führendes Unternehmen für PQC-Migration und quantensichere Verschlüsselung, haben heute den erfolgreichen Abschluss eines gemeinsamen Proof of Concept (POC) bekannt gegeben. Dieser zeigt, wie Unternehmen Public-Cloud-Services nutzen können, während sie die Kontrolle über sensible Daten und kryptografische Assets behalten. Für Kunden ist der Vorteil einfach: Sie müssen sich nicht mehr zwischen Innovation und Kontrolle entscheiden. Unternehmen können von Public-Cloud-Services, KI-Funktionen und bedarfsgerechter Skalierbarkeit profitieren und sich gleichzeitig darauf verlassen, dass sensible Daten geschützt, überprüfbar und innerhalb einer vertrauenswürdigen europäischen Infrastrukturgrundlage verwaltet werden.

Der POC wurde zwischen dem Genfer Rechenzentrum von nLighten und einem der größten Hyperscaler der Welt durchgeführt und zeigt, wie ein Workload in einer Public-Cloud-Umgebung betrieben werden kann, während er weiterhin an eine souveräne europäische Infrastrukturgrundlage gebunden bleibt. Kundendaten und kryptografische Kontrollen verbleiben fest im Genfer Rechenzentrum von nLighten verankert, während die Symmetric Key Agreement Platform (SKA-Platform™) von Arqit diese vertrauenswürdige Umgebung sicher in die Cloud erweitert.

Die Demonstration adressiert eine wachsende Herausforderung für regulierte Unternehmen, unter anderem im Finanzwesen, in der Pharmaindustrie und im öffentlichen Sektor. Public-Cloud-Plattformen bieten erhebliche Vorteile in Bezug auf Skalierbarkeit und Flexibilität, doch viele Unternehmen befürchten weiterhin, ihre Souveränität zu verlieren, wenn sensible Workloads Umgebungen außerhalb ihrer direkten Kontrolle verlassen.

Gemeinsam bieten nLighten und Arqit Unternehmen eine dritte Option: die Nutzung von Public-Cloud-Funktionen bei gleichzeitiger Wahrung kritischer Souveränitätskontrollen durch ein physisches, überprüfbares europäisches Rechenzentrum. Für Kunden bedeutet dies, dass sie von Cloud-Skalierbarkeit, KI-Services und Innovationsplattformen profitieren können, ohne ihre sensibelsten Assets aus einer kontrollierten europäischen Umgebung herauszubewegen. Das Modell hilft Unternehmen, Anforderungen an Souveränität, Compliance und Sicherheit zu erfüllen und gleichzeitig ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

Der POC kombiniert die souveräne europäische Infrastruktur von nLighten mit der kryptografischen Technologie von Arqit und Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX), einer Technologie, die VMs oder Container in der Public Cloud vor dem Zugriff durch externe Software, unbefugte Nutzer oder benachbarte VMs isoliert. Workloads laufen innerhalb dieser hardwarebasierten Confidential-Computing-Umgebungen, was den Schutz der Daten während der Verarbeitung unterstützt. Die quantensicheren Verschlüsselungsfunktionen von Arqit tragen dazu bei, Daten, die in die Cloud hinein- oder aus ihr herausbewegt werden, vor zukünftigen kryptografischen „Harvest-now-decrypt-later“-Bedrohungen zu schützen.

Im Gegensatz zu Modellen, die sich vorwiegend auf vertragliche Zusicherungen oder anbieterspezifische Sovereign-Cloud-Angebote stützen, basiert dieser Ansatz auf einem physisch souveränen Rechenzentrum, das Unternehmen identifizieren und überprüfen können. nLighten stellt die souveräne europäische Grundlage bereit, die Cloud-Souveränität überhaupt erst ermöglicht, während Arqit diese Kontrollen sicher in die Cloud-Umgebung erweitert.

Da die regulatorische Kontrolle im Bereich der digitalen Souveränität in ganz Europa weiter zunimmt, unterstützt die gemeinsame Lösung Unternehmen dabei, ihre Souveränitätsposition gegenüber neuen Rahmenwerken wie dem EU Cloud Sovereignty Framework zu stärken, und weiterhin von Cloud-Technologien zu profitieren. Das Modell soll künftig auf das gesamte Netzwerk von nLighten mit mehr als 30 Edge-Rechenzentren in sieben europäischen Ländern übertragen werden.

Dame Dawn Child, CEO von nLighten:

„Unsere Kunden möchten zunehmend KI, Analytics und Cloud-native Services nutzen, doch viele agieren in stark regulierten Umgebungen, in denen die Kontrolle über die eigenen Daten nicht verhandelbar ist. Dieser Proof of Concept zeigt, dass Unternehmen sich nicht mehr zwischen Innovation und Souveränität entscheiden müssen. Indem sie ihre Workloads an eine vertrauenswürdige europäische Infrastrukturgrundlage anbinden, können sie beides erreichen.“

Andy Leaver, CEO von Arqit: „Unternehmen wird zu oft gesagt, sie müssten sich zwischen der Kontrolle über sensible Daten und den Vorteilen von Skalierbarkeit und Innovation der Public Cloud entscheiden. Was wir gemeinsam mit nLightengezeigt haben, ist, dass es eine dritte Option gibt. Durch die Kombination einer souveränen europäischen Infrastrukturgrundlage mit Confidential Computing und kryptografischen Kontrollen können Unternehmen weiterhin Public-Cloud-Services nutzen und dabei eine größere Kontrolle darüber behalten, wie ihre Daten geschützt werden. Entscheidend ist, dass dieser Ansatz eine technische und nicht nur eine vertragliche Zusicherung bietet und Unternehmen so hilft, ihre Souveränitätsposition zu stärken, ohne dabei Innovation einzuschränken.”

Über nLighten

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in den wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren entwickelt und betreibt. Die strategisch verteilten Rechenzentren bieten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang. nLighten arbeitet daran, eine europaweite Präsenz in allen größeren Städten und kleineren Wirtschaftszentren aufzubauen.

Die Edge-Rechenzentren von nLighten sind close, coupled, connected: Durch die Nähe zu Kunden und Nutzern stellt nLighten niedrige Latenzzeiten und hohe Verfügbarkeit für Unternehmen, mobile Arbeitskräfte und private Nutzer sicher. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit werden die Rechenzentren von nLighten mit der lokalen Gemeinschaft verbunden, um so zur Netzstabilität beizutragen und die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Anbindung an ein umfangreiches Netzwerk von Netzbetreibern und Dienstanbietern ermöglicht nLighten eine nahtlose Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa.

Gegründet im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Fachwissen in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt durch I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturinvestor, setzt nLighten neue Maßstäbe für die digitale Infrastruktur in Europa.

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