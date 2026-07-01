Nobelhart & Schmutzig erneut mit Michelin-Stern ausgezeichnet

Elfte Auszeichnung in Folge begleitet von ausführlicher Reportage über Sternegastronomie

Berlin, 1. Juli 2026 – Letzte Woche bestätigte der Guide Michelin Nobelhart & Schmutzig in Berlin erneut mit einem Stern – die elfte Auszeichnung in Folge. Zeitgleich erschien eine umfangreiche Reportage, die erstmals detaillierte Einblicke in den Alltag und die Herausforderungen moderner Sternegastronomie gibt und damit die Menschen sowie die Werte hinter der Auszeichnung sichtbar macht.

Die erneute Bestätigung durch den Guide Michelin stärkt die Position von Nobelhart & Schmutzig in der Friedrichstraße 218 in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg als konstante Größe der deutschen Spitzengastronomie. In einem Umfeld, das von intensivem Wettbewerb, gestiegenen Anforderungen an Qualität und Nachhaltigkeit sowie einem zunehmenden Fokus auf Arbeitsbedingungen geprägt ist, steht die elfte Auszeichnung in Serie für Kontinuität, handwerkliches Können und eine klare kulinarische Identität. Die parallel veröffentlichte Reportage geht über die übliche Berichterstattung hinaus: Sie beschreibt operative Abläufe, die Auswahl und Beziehung zu Produzenten, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die körperlichen und psychischen Belastungen, denen Teams in Spitzenküchen ausgesetzt sind.

Für Gäste, die Branche und die Region ist die Kombination aus Auszeichnung und investigativer Reportage bedeutsam. Sie macht deutlich, wie eng Spitzenleistung, Transparenz und Verantwortung miteinander verknüpft sind. Berlin profitiert als gastronomisches Zentrum von solcher Sichtbarkeit: Touristische Nachfrage und mediale Aufmerksamkeit werden gestärkt, lokale Produzenten können sich einem breiteren Publikum präsentieren, und junge Fachkräfte erhalten realistischere Einblicke in Berufsalltag und Entwicklungschancen. Gleichzeitig liefert die Berichterstattung Diskussionsansätze für Politik, Branche und Verbände zu Themen wie faire Arbeitsbedingungen, nachhaltige Beschaffung und Nachwuchsförderung.

„Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das ganze Team, das tagtäglich mit Präzision und Leidenschaft arbeitet“, erklärt Billy Wagner, Geschäftsführer von Nobelhart & Schmutzig. „Die Reportage gibt unseren Mitarbeitenden eine Stimme und hilft, öffentliches Verständnis für die vielfältigen Anforderungen in der Sternegastronomie zu schaffen. Wir sehen dies als Motivation, unsere Ansprüche an Qualität, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterförderung weiter zu erhöhen.“

Auf Grundlage der Auszeichnung und der medialen Resonanz plant Nobelhart & Schmutzig konkrete Maßnahmen: eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern, verstärkte Investitionen in Personalentwicklung und mentale Gesundheitsangebote sowie die Einführung von Gästeformaten, die direkte Einblicke in Küche und Betrieb erlauben. Ziel ist es, die aktuelle Aufmerksamkeit langfristig in Qualitätssteigerung, faire Arbeitsbedingungen und innovative Konzepte für nachhaltige Gastronomie zu überführen.

Nobelhart & Schmutzig ist ein Michelin-ausgezeichnetes Restaurant in Berlin, das auf regionale Produkte, saisonale Menüs und handwerkliche Präzision setzt. Das Haus legt großen Wert auf transparente Beschaffungswege, enge Partnerschaften mit Produzenten und eine Unternehmenskultur, die Respekt, Weiterbildung und Verantwortung in den Mittelpunkt stellt.

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Billy Wagner

https://nobelhartundschmutzig.com/, 030 25940610, dubist@nobelhartundschmutzig.com

Nobelhart & Schmutzig ist ein Michelin-ausgezeichnetes Restaurant in Berlin, das auf regionale Produkte, saisonale Menüs und handwerkliche Präzision setzt. Das Haus betont transparente Beschaffungswege, enge Partnerschaften mit Produzenten sowie eine Unternehmenskultur, die Respekt, Weiterbildung und Verantwortung fördert.

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Friedrichstraße 218

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