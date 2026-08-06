norisbank führt Wero ein

Einfach digital bezahlen – europaweit

Bonn, 6.08.2026 | Die norisbank erweitert ihr Angebot: Ab sofort steht Kundinnen und Kunden der norisbank die europäische Bezahl-App Wero zur Verfügung. Mit Wero können sie Geld in Echtzeit an Familie und Freunde senden und empfangen sowie in teilnehmenden Online-Shops bequem bezahlen – sicher, schnell und vollständig digital. Die App funktioniert ohne IBAN- oder BIC-Eingabe und ist so einfach nutzbar wie eine Nachricht auf dem Smartphone.

„Mit Wero geben wir nach dem erfolgreichen Start bei Deutsche Bank und Postbank auch unseren Kundinnen und Kunden eine moderne und souveräne europäische Bezahlalternative an die Hand. Für uns als Direktbank ist es entscheidend, Banking so einfach wie möglich zu gestalten – über Ländergrenzen hinweg. Wero passt perfekt zu unserem Anspruch, schnelle und sichere Lösungen für den Alltag bereitzustellen“, freut sich Maik Wennrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank GmbH.

Europäische Zahlungsverkehrsstandards entwickeln sich rasant weiter. Mit Wero setzt die norisbank frühzeitig auf eine Infrastruktur, die Sicherheit, Effizienz und digitale Souveränität verbindet. Wennrich: „Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das: transparente Prozesse, unmittelbare Transaktionen und ein weiteres innovatives Feature im digitalen Girokonto der norisbank.“

Wero wächst weiter – mehr Funktionen kommen hinzu

Wero ist eine digitale Bezahllösung, die seit Juli 2024 von der European Payments Initiative (EPI) betrieben wird. Hinter der EPI steht ein Zusammenschluss von 18 großen europäischen Banken und Zahlungsdienstleistern, die ihren Kunden Sofortüberweisungen ohne Eingabe von IBAN und BIC sowie künftige Einzelhandelstransaktionen ermöglichen. Ziel von Wero ist es, eine einheitliche mobile Zahlungslösung über eine souveräne digitale Geldbörse für ganz Europa zu etablieren.

Und Wero wird kontinuierlich ausgebaut: Bereits seit Herbst 2025 können Waren und Dienstleistungen mit Wero bezahlt werden, wenn der Online-Shop das anbietet. Geplant sind künftig die Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen, beispielsweise für Abonnements, sowie das Bezahlen an der Kasse im stationären Handel („Point-of-Sale“). In Vorbereitung sind zudem weitere Mehrwertdienste wie Ratenzahlungen („Buy Now, Pay Later“), die Integration von Händler-Treueprogrammen und Funktionen zur Verwaltung gemeinsamer Ausgaben.

Die App wird direkt mit dem norisbank Girokonto verknüpft – ohne vorherige Aufladung. Beträge werden sofort abgebucht oder gutgeschrieben. Perspektivisch wird Wero zusätzlich in die norisbank-App integriert, um die Nutzung weiter zu vereinfachen.

„Unsere Kundinnen und Kunden erwarten einfache Lösungen – und genau das erfüllt Wero. Die App fügt sich nahtlos in den digitalen Alltag ein und macht Zahlungen genauso unkompliziert wie Messaging. Gleichzeitig macht Wero unser Girokonto noch attraktiver und stärkt das Gesamtpaket der norisbank aus leistungsstarkem Konto, modernen Services und attraktiven Tagesgeldangeboten“, so Maik Wennrich.

„Mit der Einführung von Wero bei der norisbank wächst unser europäisches Netzwerk weiter“, ergänzt Martina Weimert, CEO der European Payments Initiative. „Unser Ziel ist es, Menschen und Unternehmen in Europa eine einheitliche, sichere und einfach nutzbare Bezahlmethode anzubieten – unabhängig von nationalen Grenzen. Die norisbank ist ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und bringt uns unserem Ziel eines paneuropäischen Zahlungssystems näher.“

Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.de

Über die norisbank

Die norisbank – ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe – ist eine moderne Direktbank, die ihren Kunden an

7 Tagen die Woche 24 Stunden zur Verfügung steht. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten – dem leistungsstarken „Top-Girokonto“ ab 0 Euro mit passender Kredit- oder Debitkarte, den attraktiven Tagesgeld-Angeboten sowie dem individuellen „Top-Kredit“ – bietet die norisbank ihren Kunden breit gefächerte Leistungen in anerkannter Qualität zu exzellenten Konditionen.

Für ihre kundenorientierten, leistungsstarken Angebote wurde die norisbank in den letzten Jahren vielfach prämiert. So belegte unter anderem das norisbank Top-Girokonto beim großen Girokonten-Vergleich 2026 von €uro Platz 1. 2025 verlieh Focus Money auf Basis eines deutschlandweiten Tests der norisbank überdies die Auszeichnung „Deutschlands beste Direktbank“. Vielfache weitere Auszeichnungen bestätigen darüber hinaus die Top-Qualität und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis der norisbank: https://www.norisbank.de/ueber-uns/norisbank/auszeichnungen.html

Kontakt

norisbank GmbH

Christian Jacobs

Bundeskanzlerplatz 4

53113 Bonn

+49 228 280-45190



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