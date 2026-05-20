Novagreen Energy – Solar & Wärmepumpen & Klimaanlagen

Effizient heizen mit System: NOVAGREEN ENERGY aus Burgdorf bietet alles rund um Wärmepumpen – Beratung, Planung und Montage.

Wärmepumpen aus einer Hand: NOVAGREEN ENERGY bietet umfassende Beratung, Planung und Montage in Hannover und Region.

Als Spezialist für nachhaltige Energielösungen bietet NOVAGREEN ENERGY aus Burgdorf bei Hannover seinen Privat- und Geschäftskunden ein vollständiges Leistungspaket rund um moderne Wärmepumpentechnologie – von der ersten Beratung über die individuelle Planung bis hin zur fachgerechten Montage und langfristigen Wartung.

Wärmepumpen: Die Heizung der Zukunft – jetzt verfügbar

Angesichts steigender Energiepreise und wachsender Anforderungen an klimafreundliches Bauen und Sanieren gewinnen Wärmepumpen zunehmend an Bedeutung. Sie nutzen die in der Umgebungsluft, im Erdreich oder im Grundwasser gespeicherte Energie und wandeln sie effizient in Wärme um – mit einem Bruchteil des Stromverbrauchs herkömmlicher Heizsysteme.

„Wärmepumpen sind heute nicht mehr nur eine Alternative – sie sind die wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Lösung für Neubauten und Bestandsgebäude gleichermaßen“, erklärt das Team von NOVAGREEN ENERGY. „Wir begleiten unsere Kunden von Anfang an und sorgen dafür, dass die Anlage perfekt auf das jeweilige Gebäude abgestimmt ist.“

Der erste Schritt bei NOVAGREEN ENERGY ist immer ein persönliches Beratungsgespräch. Dabei analysieren die Experten den Zustand des Gebäudes, den aktuellen Energieverbrauch sowie die individuellen Anforderungen des Kunden. Auf dieser Basis wird gemeinsam das optimale Wärmepumpensystem ausgewählt – ob Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe oder Brauchwasser Wärmepumpe.

Kunden profitieren dabei von der über 15-jährigen Erfahrung des Unternehmens im Bereich Heiz- und Energietechnik sowie von einem klaren, verständlichen Beratungsansatz ohne unnötigen Fachjargon.

Professionelle Planung für maximale Effizienz.

NOVAGREEN ENERGY erstellt für jeden Kunden ein maßgeschneidertes Energiekonzept, das alle relevanten Faktoren berücksichtigt:

Gebäudedämmung und Wärmebedarf

Heizkörper- oder Fußbodenheizungssystem

Warmwasserbedarf

Mögliche Kombination mit einer Photovoltaikanlage

Verfügbare Förderprogramme (z. B. BEG-Förderung der BAFA/KfW)

Durch diese ganzheitliche Planung wird sichergestellt, dass die Anlage von Beginn an effizient arbeitet und die Betriebskosten dauerhaft niedrig bleiben.

Fachgerechte Montage durch erfahrene Techniker

Die Installation einer Wärmepumpe erfordert handwerkliches Können, technisches Know-how und Erfahrung. Das Montageteam von NOVAGREEN ENERGY führt alle Arbeiten sauber, termingerecht und nach den aktuellen technischen Normen durch – von der Aufstellung der Außeneinheit über die hydraulische Einbindung bis zur Inbetriebnahme und Einweisung des Kunden.

Alle Anlagen werden nach der Montage sorgfältig eingestellt und optimiert, damit sie von Anfang an auf Höchstleistung laufen.

Langfristige Wartung und Betreuung inklusive.

NOVAGREEN ENERGY versteht sich als langfristiger Partner seiner Kunden – nicht nur als Installateur. Das Unternehmen bietet umfassende Wartungs- und Inspektionsservices, Fehlerdiagnose, Reparaturen sowie die laufende Optimierung der Systemeinstellungen an. So bleibt die Wärmepumpe dauerhaft zuverlässig und effizient.

Die Vorteile einer Wärmepumpe mit NOVAGREEN ENERGY auf einen Blick:

Bis zu 75 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Heizsystemen

Klimafreundlich – betrieben mit erneuerbarer Energie

Staatliche Förderung von bis zu 70 % der Investitionskosten möglich

Kombinierbar mit Photovoltaik für maximale Unabhängigkeit

Leiser Betrieb und geringer Wartungsaufwand

Regionaler Ansprechpartner mit 15+ Jahren Erfahrung

Alles aus einer Hand – Beratung, Planung, Montage, Wartung

Über NOVAGREEN ENERGY

NOVAGREEN ENERGY ist ein erfahrenes Technologieunternehmen mit Sitz in Burgdorf bei Hannover und einem weiteren Standort in Hoheneggelsen. Seit über 15 Jahren ist das Unternehmen auf nachhaltige Energielösungen spezialisiert – darunter Wärmepumpen, Solaranlagen, Heizungssysteme sowie Lüftungs- und Klimatechnik. NOVAGREEN ENERGY betreut Privat- und Geschäftskunden in der gesamten Hannover-Region mit einem ganzheitlichen Ansatz: von der Planung über die Installation bis zur langfristigen Wartung und Optimierung.

NOVAGREEN ENERGY & WÄRMEPUMPENHANDEL

Gartenstr. 9 | 31303 Burgdorf

+49 (0) 5136-90 65 65 3

info@waermepumpenhandel.de

www.novagreen-energy.com

www.waermepumpenhandel.de

Bürozeiten:

Mo-Do: 09:00-17:00 Uhr | Fr: 09:00-14:30 Uhr

NOVAGREEN ENERGY – Ihr regionaler Partner für nachhaltige Energie

Seit über 15 Jahren steht NOVAGREEN ENERGY in der Hannover-Region für zuverlässige und effiziente Energielösungen. Von der Planung und Installation von Solaranlagen und Wärmepumpen bis hin zu modernen Lüftungs- und Klimasystemen – wir begleiten Sie ganzheitlich: von der ersten Beratung über die fachgerechte Installation bis zur langfristigen Wartung und Optimierung.

Unser Ziel ist es, Ihre Energiekosten dauerhaft zu senken und Ihr Gebäude fit für die Zukunft zu machen. Als erfahrener Betrieb mit Sitz in Burgdorf kennen wir die Bedürfnisse unserer Kunden in der Region – und liefern Lösungen, auf die Sie sich verlassen können.

Kontakt

Novagreen Energy – Solar & Wärmepumpen & Klima

Andreas Dridiger

Gartenstr 9

31303 Burgdorf

051369065653



https://www.novagreen-energy.com

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