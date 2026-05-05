Ob Roggen, Vollkorn oder Scharfe Kruste: Das Lieblingsbrot der Berlinerinnen und Berliner wurde heute in den Schönhauser Allee Arcaden gewählt

Die erste öffentliche Brotprüfung der Bäcker-Innung Berlin in den Schönhauser Allee Arcaden war ein voller Erfolg. 17 Innungsbetriebe stellten sich mit insgesamt 72 verschiedenen Brotsorten dem Urteil eines Experten und dem Geschmack hunderter Passanten. Das Ergebnis: Ein knapper Sieger in einem Kopf an Kopf Rennen und eine Bühne für das echte Handwerk mitten im Kiez.

Die Kruste muss ordentlich krachen und die Krume im Inneren sollte schön luftig sein – wenn diese Kombination stimmt, schlägt das Herz jedes Brotliebhabers höher. In den Schönhauser Allee Arcaden drehte sich heute zwischen 11:00 und 15:00 Uhr alles um diese handwerkliche Perfektion. Wo sonst hektische Besorgungen den Takt angeben, kehrte anlässlich des „Tages des Deutschen Brotes“ eine bewusste Genuss-Pause ein. Die Bäcker-Innung Berlin holte ihr anspruchsvolles Prüfverfahren aus der Backstube direkt auf die Ladenstraße. Während ein zertifizierter Brotsommelier die fast 70 eingereichten Laibe fachmännisch nach Form, Oberfläche und Struktur sezierte, lag die eigentliche Entscheidungsgewalt bei den Passanten. Hunderte Berliner nutzten die Gelegenheit, sich durch das beeindruckende Sortiment der Innungsbäcker zu probieren und per Stimmzettel über ihren persönlichen Favoriten abzustimmen.

„Es war großartig zu sehen, mit welcher Leidenschaft die Besucher über Geschmack und Konsistenz diskutiert haben. Das zeigt: Brot ist für die Berliner nicht einfach nur ein Nahrungsmittel, sondern ein Stück Lebensqualität“, sagt Frithjof Jönsson, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Berlin. „Dass so viele Innungsbetriebe den Ehrgeiz haben, sich mit fast 70 verschiedenen Kreationen dem direkten Feedback der Kunden zu stellen, unterstreicht den hohen Anspruch unserer Bäcker. Echtes Handwerk braucht diesen Dialog.“

Der Sieger der Herzen

Nach Auszählung aller Stimmen steht fest, wer den Kiez am meisten überzeugt hat. Zum offiziellen „Publikumsliebling“ der ersten öffentlichen Brotprüfung wurde das Roggenmischbrot der Bäckerei Siebert aus Prenzlauer Berg gewählt. Das Brot punktete vor allem durch seinen herzhaften Sauerteig, die kräftig ausgeprägte Kruste und setzte sich in einem starken Teilnehmerfeld durch.

Qualität, die man schmecken kann

Die erfolgreiche Premiere in den Schönhauser Allee Arcaden markiert einen Wendepunkt in der Öffentlichkeitsarbeit des Handwerks. Die Kooperation zwischen der Bäcker-Innung und dem Center-Management hat bewiesen, dass traditionelle Qualitätsprüfungen im öffentlichen Raum nicht nur funktionieren, sondern die Wertschätzung für regionale Produkte massiv steigern. Die geprüften Brote tragen nun das Siegel der Qualität – bestätigt vom Experten und ausgezeichnet durch das Publikum.

Hintergrund:

Die Bäcker-Innung Berlin ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 60 selbständigen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern in Berlin mit rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 300 Auszubildenden. Als Verband vertritt die Bäcker-Innung Berlin die Interessen des Bäckerhandwerks sowohl regional als auch überregional gegenüber Kammern, Verbänden, Behörden, der Industrie, dem Handel und der Öffentlichkeit und ist zuständig für die Förderung, Überwachung und Prüfungsabnahme in der Berufsausbildung für Bäckerinnen und Bäckern und Fachverkäuferinnen und Fachverkäufern im Bäckerhandwerk und für den Abschluss von Tarifverträgen. Daneben gehören die Betreuung, Beratung und Förderung der Mitgliedsbetriebe zu ihren wichtigsten Aufgaben. 2022 wurde die Bäcker-Innung Berlin 750 Jahre alt. Sie ist damit der älteste Handwerksverband Berlins.

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