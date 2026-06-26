Old Oak Burger Schwalmstadt mit Foodtruck beim „She Rides Event“ in Schwalmstadt-Ziegenhain

Old Oak Burger Spezialitäten zum Aktionspreis und mobile Gastronomie aus Schwalmstadt

Das Team von Old Oak Burger Schwalmstadt ist vom 26. bis 28. Juni 2026 mit seinem Foodtruck auf dem „She Rides Event“ an der Kulturhalle Schwalmstadt-Ziegenhain vertreten. Aufgrund des Eventeinsatzes bleibt der Standort in der Friedrich-Ebert-Straße 112 während dieses Zeitraums geschlossen. ( www.old-oak-schwalmstadt.de)

Besucherinnen und Besucher des Events können sich auf frisch zubereitete Burger aus dem Foodtruck freuen. Als besonderes Angebot werden während der Veranstaltung alle Burger zum Aktionspreis von 10 Euro angeboten.

„Wir freuen uns, unsere Gäste und viele neue Besucherinnen und Besucher beim She Rides Event begrüßen zu dürfen. Unser Foodtruck bringt die beliebten Old Oak Burger direkt auf das Veranstaltungsgelände und verbindet hochwertige Burger mit einem besonderen Eventerlebnis“, erklärt das Team von Old Oak Burger Schwalmstadt.

Foodtruck trifft Burger-Qualität

Old Oak Burger Schwalmstadt steht für frische Zutaten, saftig gegrillte Burger und ein modernes Gastronomiekonzept. Das Unternehmen setzt konsequent auf Qualität, Geschwindigkeit und Kundennähe. Die Burger werden erst nach Bestellung frisch zubereitet und zeichnen sich durch hochwertige Zutaten, hausgemachte Saucen sowie klassische, vegetarische und vegane Varianten aus.

Neben dem stationären Standort bietet Old Oak Burger auch einen Foodtruck-Service für Veranstaltungen, Firmenfeiern, Stadtfeste und Events an. Der Auftritt beim She Rides Event unterstreicht die mobile Ausrichtung und die Flexibilität des Gastronomiekonzepts.

Moderner Burger-Hotspot in Schwalmstadt

Seit der Eröffnung am 01.03.2026 hat sich Old Oak Burger Schwalmstadt als moderne Anlaufstelle für Burger-Liebhaber etabliert. Der Standort in der Friedrich-Ebert-Straße 112 ist direkt an der bft-Tankstelle gelegen und bietet optimale Erreichbarkeit für Berufstätige, Pendler und Gäste aus der gesamten Region.

Das Konzept konzentriert sich bewusst auf frische Burger, Wraps, Bowls und Beilagen zur Abholung. Bestellungen können direkt vor Ort oder online aufgegeben werden. Die Zubereitung erfolgt erst nach Eingang der Bestellung, wodurch maximale Frische gewährleistet wird.

Erfolgreiches Konzept mit regionalen Wurzeln

Das gastronomische Konzept basiert auf den Erfahrungen des erfolgreichen Schwesterbetriebs Eskinivvach Burger Eschwege. Die dort etablierte Qualitätsphilosophie wird am Standort Schwalmstadt konsequent weitergeführt und mit einem modernen Abhol- und Foodtruck-Konzept kombiniert.

Während des She Rides Events finden Besucher den Old Oak Foodtruck an der:

Kulturhalle Schwalmstadt-ZiegenhainSteinweg 634613 Schwalmstadt

Der stationäre Standort von Old Oak Burger Schwalmstadt bleibt vom 26.06. bis einschließlich 28.06.2026 geschlossen. Ab dem 29.06.2026 ist das Team wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für seine Gäste da.

Über Old Oak Burger Schwalmstadt

Old Oak Burger steht für ehrlichen Burgergeschmack, hochwertige Zutaten und ein modernes, effizientes Gastronomiekonzept. Das Unternehmen verbindet stationäre Gastronomie mit mobilen Foodtruck-Angeboten und setzt konsequent auf Frische, Qualität und kundenorientierte Abläufe.

Weitere Informationen:

Old Oak Burger SchwalmstadtFriedrich-Ebert-Straße 11234613 Schwalmstadt

Website: www.old-oak-schwalmstadt.de

Eskinivvach Burger EschwegeBahnhofstraße 337269 Eschwege

Website: www.eskinivvach-eschwege.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

www.eskinivvach-eschwege.de

Firmenkontakt

Old Oak GmbH

Holger Ballwanz

Hans-Heiner-Müller-Allee 3

34346 Hann. Münden (bei Kassel & Göttingen)

+49 30 44 677 188



https://www.old-oak-restaurant.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.